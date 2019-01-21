التربية: نحتاج لحراك شعبي ضاغط على الاحتلال لوقف قرار إغلاق مدارس القدس

أكدت المتحدثة باسم وزارة التربية والتعليم، مديرة وحدة القدس في الوزارة،

ديما السمان، على ضرورة وجود حراك شعبي من أجل الضغط على بلدية الاحتلال؛

لوقف قرار إغلاق المدارس في البلدة القديمة، والسيطرة على مبانيها، ودفع

الطلبة للتوجه إلى مدارس خارج أسوارها، تُدرس المنهاج الإسرائيلي.



وأوضحت السمان في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، صباح اليوم الاثنين، أن الوزارة تفتح مدارسها للطلبة، وهناك برنامج لدعم التعليم في القدس؛ من أجل منع سلطات الاحتلال من تنفيذ مخططاتها الهادفة إلى أسرلة التعليم في المدينة، والسيطرة على عقول الطلبة، وسلبهم هويتهم الوطنية، ومصادرة وعيهم.



وأضافت السمان، أن بلدية الاحتلال في القدس، أبلغت المدارس المعنية بنية إغلاقها بشكل شفوي، وليس بشكل رسمي، أو بكتاب خطي.

رام الله - دنيا الوطن