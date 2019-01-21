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وزير لبناني: أمير قطر كسر الحصار

وزير لبناني: أمير قطر كسر الحصار
رام الله - دنيا الوطن
اعتبر وزير الخارجية اللبناني، جبران باسيل، أن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، "كسر الحصار المفروض على قطر".

وأكد باسيل، خلال مؤتمر صحفي مشترك، مع الأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبو الغيط، أن أمير قطر كسر الحصار على قطر، في بادرة لكسر الحصار على القمة العربية التنموية.

وعقدت القمة العربية التنموية الاقتصادية، يوم أمس الأحد، في العاصمة اللبنانية بيروت، وسط غياب ملحوظ للزعماء العرب، الذين أرسلوا موفدين عنهم، باستثناء الرئيس الموريتاني، وأمير قطر، اللذين حضرا افتتاح القمة شخصياً.

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