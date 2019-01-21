كحيل: الانتخابات تحتاج لتهيئة الأجواء لعقدها بحرية.. وستُصدم بتحديات داخلية





وأوضح كحيل في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية صباح اليوم الاثنين، أن إجراء الانتخابات لا يتطلب فقط الجهوزية ووضع خطط تنفيذية، وإنما يسبقها تهيئة الأجواء اللازمة لعقدها بحرية تامة.





وبين كحيل، أن هذه الانتخابات تواجهها تحديات داخلية، تتعلق بتوافق الأطراف الفلسطينية على إجرائها، وأخرى سببها الاحتلال، وتتمثل بفرضه حصاراً على قطاع غزة والضفة، إضافة إلى وضع مدينة القدس الخاص، الذي هو بحاجة إلى تدخلات

سياسية إقليمية ودولية.















رام الله - دنيا الوطنقال المدير التنفيذي للجنة الانتخابات المركزية هشام كحيل: إن لقاء الرئيس محمود عباس برئيس لجنة الانتخابات المركزية، حنا ناصر، يأتي في إطار وضعه بصورة التحضيرات والمشاورات من أجل إجراء الانتخابات التشريعية.