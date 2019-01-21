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بعد ثلاثة أشهر من الغياب.. حسن نصر الله يخرج عن صمته

بعد ثلاثة أشهر من الغياب.. حسن نصر الله يخرج عن صمته
حسن نصر الله
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت قناة (الميادين)، أن الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، سيخرج عن صمته، بعد ثلاثة أشهر من الغياب الإعلامي، الذي فتح باباً للعديد من التكهنات والإشاعات.

وأثار الغياب الإعلامي للأمين العام لحزب الله، الذي استمر ثلاثة أشهر، العديد من التساؤلات حول أسبابه، حتى إن بعض التقارير الإعلامية، تحدثت أخيراً بأنه دخل المستشفى للعلاج.

وقالت (الميادين): إن نصر الله، سيضع بإطلالته المرتقبة، السبت المقبل، حداً للشائعات، ويفجر العديد من المفاجآت، ويتطرق إلى مختلف المواضيع، ومن بينها "أنفاق حزب الله" العابرة للحدود مع إسرائيل، وأزمة تشكيل الحكومة اللبنانية، وجولة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في المنطقة، والملف السوري، والانسحاب الأمريكي من سوريا، والمفاوضات اليمنية.

وكان الصحفي اللبناني، جيري ماهر، نشر تغريدة له على (تويتر)، قال فيها، إن "حزب الله يرفض نقل نصر الله إلى سوريا لتلقي العلاج في دمشق، على يد أطباء روس، وإيران ترسل ثلاثة أطباء إلى بيروت، أحدهم يقيم في أوروبا، لمتابعة وضعه الصحي".

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