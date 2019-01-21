الحمد الله يصل سويسرا للمشاركة في مؤتمر "دافوس" الاقتصادي



وقال مندوب فلسطين لدى مجلس حقوق الإنسان والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، دكتور إيراهيم خريشة: إن رئيس الوزراء، سيعقد عدة لقاءات مع عدد من الرؤساء والمسؤولين الدوليين على هامش المؤتمر، الذي يشارك فيه أكثر من 200 شخصية من قادة دول، ورؤساء وزراء، ووزراء، وشخصيات أخرى.



وأوضح خريشة في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، صباح اليوم الاثنين، أن أبرز هذه اللقاءات وأهمها، سيكون مع الرئيس السويسري الجديد، ووزير خارجيته غداً.



ومن جهة ثانية، أشار خريشة إلى أنه يُتابع مشاركة فلسطين ولأول مرة في مؤتمر نزع السلاح، الذي يعقد في جنيف بداية كل عام، مبيناً أن أمريكا وإسرائيل تعترضان على مشاركة فلسطين بصفة دولة في المؤتمر.



وفي سياق آخر، قال مندوب فلسطين لدى مجلس حقوق الإنسان والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، إن المجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية، سيجتمع في الثالث والعشرين والرابع والعشرين من الشهر الجاري في جنيف.



وأشار إلى محاولات إسرائيل إلغاء البند الخاص بالحالة الصحية في الأرض الفلسطينية المحتلة، وباقي الأراضي العربية المحتلة، وسيكون تصويت من قبل أعضاء المجلس، معرباً عن أمله بأن يتم إفشال هذه المحاولات.



وأوضح خريشة، أن المحاولات الإسرائيلية، تأتي في إطار مواجهة ما تحقق قبل أيام، عند استلام السيد الرئيس محمود عباس مجموعة الـ 77 والصين.



وبخصوص الاسير سامي أبو دياك، قال خريشة: إنه تم إرسال رسائل للمفوض السامي، وللصليب الأحمر، وجرى لقاء مع نائب رئيس الصليب الأحمر، مسؤول العمليات الخارجية، كما تم إرسال رسائل إلى المقررين الخاصين لحقوق الإنسان من أجل الضغط على إسرائيل للإفراج عنه، نظراً لخطورة حالته الصحية.

رام الله - دنيا الوطنوصل رئيس الوزراء، دكتور رامي الحمد الله إلى سويسرا على رأس وفد فلسطيني؛ للمشاركة في مؤتمر "دافوس" الاقتصادي العالمي.