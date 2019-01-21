ادّعت بأنه إيراني.. إسرائيل تكشف تفاصيل الصاروخ الذي أُطلق على الجولان

رام الله - دنيا الوطنادعت إذاعة الجيش الإسرائيلي: بأن الصاروخ الذي أُطلق أمس على جبل الشيخ في الجولان، هو "صاروخ إيراني متوسط المدى أطلقته قوة إيرانية من منطقة دمشق".وأضافت الإذاعة: أنه تم التخطيط لإطلاقه منذ فترة طويلة، بهدف منع إسرائيل من مواصلة الهجمات في سوريا.وكان الجيش الإسرائيلي، أعلن اليوم الاثنين، عن قصف أهداف لـ "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني، وبطاريات للمضادات الجوية السورية.وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال في بيان: إنه تم استهداف مواقع لتخزين وسائل قتالية، بينها مستودع في مطار دمشق الدولي ومركز استخبارات، وقاعدة تدريب عسكرية إيرانية.يأتي ذلك، بعدما أعلن الجيش الإسرائيلي، أمس الأحد، عن تصدي منظومة القبة الحديدية لقذيفة صاروخية، أُطلقت نحو هضبة الجولان.