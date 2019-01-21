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دولي

اليمين الجديد يُهاجم غانيتس: لم يستطع هزيمة حماس بغزة

اليمين الجديد يُهاجم غانيتس: لم يستطع هزيمة حماس بغزة
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
هاجم حزب (اليمين الجديد) رئيس حزب (حصانة لإسرائيل) رئيس الأركان الأسبق للجيش الإسرائيلي يني غانيتس، واتهمه بأنه لم يستطع حسم وهزيمة حماس بغزة.

وقالت القناة الثانية العبرية، وفق تقرير ترجمه (عكا للشؤون الإسرائيلية): إن رؤساء حزب اليمين الجديد، نفتالي بينت وايليت شاكيد، نشروا الليلة على حساباتهم الخاصة بـ (تويتر)، تصريحات هجومية ضد الحملة الانتخابية لبيني غانيتس.

وبحسب القناة العبرية، اتهم الوزيران غانيتس، بأنه فشل فشلاً ذريعاً في حملة الجرف الصامد (الحرب الأخيرة على غزة)، ولم يستطع حسم أو هزيمة حركة حماس بغزة.

ووفقا للقناة العبرية، جاءت تصريحات زعماء حزب (اليمين الجديد) في أعقاب قيام جغانيتس بنشر 3 فيديوهات دعائية، ضمن حملته الانتخابية، عن مقتل الجعبري، والقصف الإسرائيلي على قطاع غزة خلال الحرب الأخيرة، صيف العام 2014.

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