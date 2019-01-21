الشيخ: نُريد "حكومة فصائلية" من منظمة التحرير لعبور المرحلة

رام الله - دنيا الوطنقال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح حسين الشيخ، اليوم الاثنين: إن الانتخابات تُعيد القرار والاختيار لصاحب الحق الأول ألا وهو الشعب، من خلال صناديق الاقتراع، التي تُشكل مدخلاً لحل الإشكالات القائمة.وأضاف الشيخ في بيان صحفي: "أن الانتخابات النيابية ضرورة وطنية فلسطينية، كونها تكرس الحياة الديمقراطية في النظام السياسي"، مضيفاً "يجب أن يرافق الانتخابات، تشكيل حكومة تُحدد أولويات المرحلة المقبلة، وتُعدُّ لإجراء الانتخابات، مفضلاً أن تكون حكومة فصائلية من مكونات منظمة التحرير الفلسطينية، وشخصيات وطنية، تستطيع عبور هذه المرحلة الدقيقة والحساسة".يذكر، أن الرئيس محمود عباس، التقى مساء أمس الأحد، برئيس لجنة الانتخابات المركزية، حنا ناصر، لمتابعة قضية الانتخابات النيابية، والمشاورات التي قام بها رئيس لجنة الانتخابات، من أجل عقد الانتخابات التشريعية.وأكد الرئيس، خلال اللقاء على دعمه الكامل لعمل لجنة الانتخابات المركزية، وتوفير كل ما يلزم لإجراء الانتخابات التشريعية في أسرع وقت ممكن.