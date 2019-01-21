غزة: "صلاح الدين" يُعاني منذ طفولته بسبب "داء الفيل".. والطبيب المُعالج يصدمه بتكلفة العلاج



تم تحويل "صلاح الدين" إلى جمهورية مصر في 22 كانون الأول / ديسمبر 2018، فخرج إلى مستشفى معهد ناصر في القاهرة ليتفاجأ بأن المادة اللازمة لعمل المسح الذري للأوعية الدموية غير متوفرة، ولم تدخل البلاد منذ 4 سنوات.



عاد والد "صلاح الدين" حزيناً على ابنه الشاب الذي لا يستطيع الحركة، ولا يعيش كباقي أقرانه منذ طفولته، إلى أن أخبره أحد الأطباء في غزة بإمكانية عمل عملية تجميل لإزالة هذه التضخمات ثم البدء في عملية علاج.



لكن والد "صلاح الدين" اصطدم مرة أخرى حين أخبره الطبيب أن العملية تُكلفه 100 ألف دولار، وهو مبلغ خيالي بالنسبة لوالده الذي يُعاني من وضع مادي سيء كمعظم الشعب الغزي.



يُناشد السيد جبر والد صلاح الدين كل من الرئيس عباس ووزير الصحة بأن ينقذوا حياة ابنه الشاب التي تشيخ أمام عينيه.



يُذكر أن "داء الفيل" مرض طفيلي يمكن أن يصيب الفرد في أي عمر، تسبّبه ديدان شبيهة بالخيوط الصغيرة تعيش في الجهاز اللمفي للبشر وتنتقل عن طريق البعوض.





إذ تنتقل يرقات الديدان من خلال عضّة كائن مُصاب بها إلى الدم لتتكاثر وتنتشر في مجرى الدم، وأعراض المرض قد لا تظهر إلّا بعد سنوات من الإصابة، ولكن عندما تتراكم الطفيليات في الأوعية الدموية، فإنّها يمكن أن تسدّ الدورة الدموية وتتسبّب بتراكم السوائل في الأنسجة المحيطة بها.



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في رحلة روتينية إلى البحر، كأي عائلة غزية، كان الطفل "صلاح الدين" يلعب بالماء ويسمح له بمداعبة قدميه، لكن "قنديل بحر" تسلل مع هذا الماء ليتمكن من قدمه ويلدغه بعنف إلى درجة مكوثه في المستشفى أسبوعاً بأكمله.اعتقد "صلاح الدين" ذو الـ 10 سنوات آنذاك أنها شدة وتزول كأمراض البرد والحمى التي اعتاد عليها كأي طفل، لكن ما حدث غير متوقع.بدأت قدم "صلاح الدين" اليُمنى بالتضخم رويداً رويداً، ثم بدأت قدمه الأخرى أيضاً بالتضخم، إلى أن تم تشخيصه رسمياً بإصابته بمرض الفلاريا المعروف باسم"داء الفيل".قام الطبيب المُعالج لـ"صلاح الدين" الذي يبلغ الآن من العمر 25 عاماً، بعمل تنظيفات من الالتهابات التي أصابته في قدمه اليُمنى قبل 3 سنوات، لكن حالته تدهوت وازداد حجم الالتهاب ولم تُجدِ معه أي أدوية.