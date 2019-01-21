من الضفة وغزة.. أربعة أسرى يدخلون أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال

رام الله - دنيا الوطنأفادت إذاعة "صوت الأسرى"، أن أربعة أسرى من قطاع غزة والضفة، يدخلون اليوم، أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال، وهم:من مدينة نابلس، الأسير رامي سامي سعيد زيادة (38 عامًا) المحكوم بالسجن 20 عامًا، والأسير حسن فاروق بحري (45 عامًا) المحكوم بالسجن 26 عامًا، وهما معتقلان منذ عام 2004، وأمضيا 15 عامًا في السجون.الأسير سعيد أحمد سعيد الأطرش من طولكرم المحكوم بالسجن 18 عامًا ومعتقل منذ عام 2005، وأمضى 14 عامًا في السجون.الأسير محمد يوسف حميد الصوفي، من رفح جنوب القطاع المحكوم بالسجن 22 عامًا، ومعتقل منذ عام 2008، وأمضى 11 عامًا في السجون.