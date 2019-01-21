صحيفة: الكشف عن أجهزة تجسس استهدفت التنصت على قائد كبير بالقسام

رام الله - دنيا الوطننقلت صحيفة (الأخبار) اللبنانية، أن حماس كشفت خطة إسرائيلية للتجسس على أحد قادة القسام الكبار وسط قطاع غزة، من خلال زرع جهاز تنصت متطور، زرعه أحد العملاء في منزل مجاور لمنزله.وأشارت الصحيفة، بحسب مصادرها، إلى أن "الخطة الكبرى"، استهدفت القيادي الكبير في الذراع المسلح لحماس مروان عيسى، والذي لا يستخدم وسائل الاتصال المعروفة لتسيير أعماله، وأن الجهاز الذي زرعه أحد عملاء إسرائيل، يتجاوز هذه الوسائل.وحسب التقرير، فقد تمكنت أجهزة حماس الأمنية، من كشف جهاز تجسس آخر، زرعه أحد العملاء في سيارة أحد مساعدي "عيسى"، والذي تمكنت حماس من اعتقاله.