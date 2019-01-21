عاجل

  • الشيخ: نريد "حكومة فصائيلية" من منظمة التحرير لعبور المرحلة

شؤون فلسطينية

صحيفة: الكشف عن أجهزة تجسس استهدفت التنصت على قائد كبير بالقسام

صحيفة: الكشف عن أجهزة تجسس استهدفت التنصت على قائد كبير بالقسام
كتائب القسام
رام الله - دنيا الوطن
نقلت صحيفة (الأخبار) اللبنانية، أن حماس كشفت خطة إسرائيلية للتجسس على أحد قادة القسام الكبار وسط قطاع غزة، من خلال زرع جهاز تنصت متطور، زرعه أحد العملاء في منزل مجاور لمنزله.

وأشارت الصحيفة، بحسب مصادرها، إلى أن "الخطة الكبرى"، استهدفت القيادي الكبير في الذراع المسلح لحماس مروان عيسى، والذي لا يستخدم وسائل الاتصال المعروفة لتسيير أعماله، وأن الجهاز الذي زرعه أحد عملاء إسرائيل، يتجاوز هذه الوسائل.

وحسب التقرير، فقد تمكنت أجهزة حماس الأمنية، من كشف جهاز تجسس آخر، زرعه أحد العملاء في سيارة أحد مساعدي "عيسى"، والذي تمكنت حماس من اعتقاله.

أخبار ذات صلة

ما مصير الطفلة &#34;ريماس&#34; التي تبناها الرئيس عباس قبل 8 سنوات؟

ما مصير الطفلة "ريماس" التي تبناها الرئيس عباس قبل 8 سنوات؟

عناصر من آثار الاحتلال يقتحمون الأقصى وتصور معالمه وتأخذ قياسات

عناصر من آثار الاحتلال يقتحمون الأقصى وتصور معالمه وتأخذ قياسات

غزة: &#34;صلاح الدين&#34; يُعاني منذ طفولته بسبب &#34;داء الفيل&#34;.. والطبيب المُعالج يصدمه بتكلفة العلاج

غزة: "صلاح الدين" يُعاني منذ طفولته بسبب "داء الفيل".. والطبيب المُعالج يصدمه بتكلفة العلاج

من الضفة وغزة.. أربعة أسرى يدخلون أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال

من الضفة وغزة.. أربعة أسرى يدخلون أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال

الشرطة تقبض على شخصين متهمين بتجارة وحيازة مواد مخدرة في رام الله

الشرطة تقبض على شخصين متهمين بتجارة وحيازة مواد مخدرة في رام الله

حملة اعتقالات واسعة بالضفة الغربية تطال عشرات المواطنين

حملة اعتقالات واسعة بالضفة الغربية تطال عشرات المواطنين

شاهد: مئات المستوطنين يقتحمون &#34;قبر يوسف&#34; شرق مدينة نابلس

شاهد: مئات المستوطنين يقتحمون "قبر يوسف" شرق مدينة نابلس

العملات: استقرار على سعر صرف الدولار

العملات: استقرار على سعر صرف الدولار

التعليقات

الدنيا حكايات

الحمد الله يتصدى لاتفاقية باريس

الحمد الله يتصدى لاتفاقية باريس

شؤون فلسطينية

عناصر من آثار الاحتلال يقتحمون الأقصى وتصور معالمه وتأخذ قياسات

عناصر من آثار الاحتلال يقتحمون الأقصى وتصور معالمه وتأخذ قياسات

غزة: &#34;صلاح الدين&#34; يُعاني منذ طفولته بسبب &#34;داء الفيل&#34;.. والطبيب المُعالج يصدمه بتكلفة العلاج

غزة: "صلاح الدين" يُعاني منذ طفولته بسبب "داء الفيل".. والطبيب المُعالج يصدمه بتكلفة العلاج

من الضفة وغزة.. أربعة أسرى يدخلون أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال

من الضفة وغزة.. أربعة أسرى يدخلون أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال

الشرطة تقبض على شخصين متهمين بتجارة وحيازة مواد مخدرة في رام الله

الشرطة تقبض على شخصين متهمين بتجارة وحيازة مواد مخدرة في رام الله

حملة اعتقالات واسعة بالضفة الغربية تطال عشرات المواطنين

حملة اعتقالات واسعة بالضفة الغربية تطال عشرات المواطنين

العملات: استقرار على سعر صرف الدولار

العملات: استقرار على سعر صرف الدولار

إصابة شاب في مواجهات مع الاحتلال بمدينة نابلس

إصابة شاب في مواجهات مع الاحتلال بمدينة نابلس

التربية تحذر من مخططات الاحتلال لتفريغ البلدة القديمة في القدس من المدارس

التربية تحذر من مخططات الاحتلال لتفريغ البلدة القديمة في القدس من المدارس

منوعات

زينت فياض ابنة هيفاء وهبي في تحدي الـ 10 سنوات.. وتصدم الجمهور بما كشفته

زينت فياض ابنة هيفاء وهبي في تحدي الـ 10 سنوات.. وتصدم الجمهور بما كشفته

&#34;كوكا&#34;.. أجبرت زوجها على الزواج من أخرى فاختار راقصة معروفة ومات مقتولاً

"كوكا".. أجبرت زوجها على الزواج من أخرى فاختار راقصة معروفة ومات مقتولاً

شاهد: مزاح عنيف بين أحمد السعدني ومي عزالدين في حفل عيد ميلادها

شاهد: مزاح عنيف بين أحمد السعدني ومي عزالدين في حفل عيد ميلادها

لعشاق &#34;باب الحارة&#34;: هؤلاء النجوم سيغيبون.. وتصريح ناري من عباس النوري

لعشاق "باب الحارة": هؤلاء النجوم سيغيبون.. وتصريح ناري من عباس النوري

عدسات المصورين ترصد تصرفا غريبا لملكة بريطانيا.. والقصر يردّ

عدسات المصورين ترصد تصرفا غريبا لملكة بريطانيا.. والقصر يردّ

&#34;أنا عراقي ومادخلني والتاني فلسطيني وما دخله&#34;.. زهير عبد الكريم يهاجم زملاءه ويبكي

"أنا عراقي ومادخلني والتاني فلسطيني وما دخله".. زهير عبد الكريم يهاجم زملاءه ويبكي

نجمة سعودية من ممثلة إلى بائعة كبدة في الشارع من أجل أولادها

نجمة سعودية من ممثلة إلى بائعة كبدة في الشارع من أجل أولادها

عروض &#34;مُغرية&#34; من إسرائيل للطفي بوشناق.. كيف رد؟

عروض "مُغرية" من إسرائيل للطفي بوشناق.. كيف رد؟

ريهام حجاج في أحضان محمد حلاوة زوج ياسمين عبدالعزيز.. وإعلان مُفاجئ منها

ريهام حجاج في أحضان محمد حلاوة زوج ياسمين عبدالعزيز.. وإعلان مُفاجئ منها

الفاشينيستا الكويتية روان بن حسين تشعل غضب السعوديين بهذا الفيديو &#34;المُستفز&#34;

الفاشينيستا الكويتية روان بن حسين تشعل غضب السعوديين بهذا الفيديو "المُستفز"

عربي

رئيس مجلس النواب المصري: أمن الخليج خط أحمر

رئيس مجلس النواب المصري: أمن الخليج خط أحمر

البشير للسودانيين: 2020 ليست بعيدة سنذهب لانتخابات حُرة

البشير للسودانيين: 2020 ليست بعيدة سنذهب لانتخابات حُرة

تظاهرات في بيروت

تظاهرات في بيروت

12 مليون يمني تحت تهديد المجاعة القاتلة

12 مليون يمني تحت تهديد المجاعة القاتلة