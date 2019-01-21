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رئيس مجلس النواب المصري: أمن الخليج خط أحمر

رئيس مجلس النواب المصري: أمن الخليج خط أحمر
علي عبد العال
رام الله - دنيا الوطن
قال علي عبد العال، رئيس مجلس النواب المصري: إن أمن الخليج يعد بمثابة خط أحمر لمصر، مشيرًا إلى مساندة بلاده لجهود التحالف العربي في اليمن.

وأكد عبد العال، لدى زيارته لرئيس مجلس الوزراء الكويتي، جابر المبارك الحمد الصباح، بقصر البيان بالكويت: إن "العلاقات التي تربط مصر والكويت، تمثل ركيزة للاستقرار والأمن في المنطقة، وهو ما يتطلب البناء عليه في الفترة المقبلة، وبما يرتقى بمصلحة الشعبين".

وأضاف عبد العال، أن "مصر مهتمة بإزالة العقبات التي تعرقل حركة التجارة، وكذلك بعقد اللجنة التجارية المشتركة بين البلدين، والتي تمت الموافقة على إنشائها على المستوى الوزاري".

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