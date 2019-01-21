الرشق: افتخار ⁧‫نتنياهو‬⁩ بتحقيق اختراق عبر زيارة ⁧‫تشاد‬⁩ تنفيس عن شعور الفشل





وأضاف: "لن يمنحه ذلك أيّ حق أوشرعية على أرض فلسطين‬⁩ ولو فُتحت له بعض العواصم بتطبيع مُخزٍ".



وتابع الرشق: "رغم مساعي الاحتلال المحمومة، ستظل عواصمنا العربية والإسلامية عصيّة عن الاختراق من قبل قتلة الأطفال والنساء ومغتصبي الأرض، ومرتكبي المجازر؛ فتطبيع العلاقات مع هؤلاء جريمة وخيانة للأمّة، وفتح الأبواب لهم وصمة عار ستلاحق أصحابها عبر التاريخ، ولن يجنوا منها سوى الخيبة".







وكان نتنياهو زار أمس تشاد، لعدة ساعات، وأعلن برفقة الرئيس إدريس ديبي، عودة العلاقات الدبلوماسية بين الجانبين، بعد قطيعة استمرت 40 عاماً.

رام الله - دنيا الوطنعلّقت حركة حماس يوم الأحد، على استقبال دولة تشاد لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بالإضافة إلى التطبيع مع إسرائيل.وقال عضو المكتب السياسي للحركة، عزت الرشق، في تغريدة عبر (تويتر): إن "افتخار المجرم ⁧‫نتنياهو‬⁩ بتحقيق اختراق عبر زيارة ⁧‫تشاد‬⁩، ما هو إلا تنفيس عن شعور الفشل، الذي مُنِي به في مواجهة مقاومة وصمود شعبنا، ومحاولة بائسة لإظهار إنجاز ما لتلميع صورته الملطخة بالدماء".