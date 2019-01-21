الشرطة تقبض على شخصين متهمين بتجارة وحيازة مواد مخدرة في رام الله

رام الله - دنيا الوطنألقت الشرطة، اليوم، القبض على شخصين في قضيتين منفصلتين بتهمة ترويج وحيازة مواد مخدرة، وضبطت بحوزتهما عقاقير طبية مخدرة، يحظر حيازتها إلا بوصفة طبية، وتبغ مخلوط بمادة بنية اللون، يشتبه أن تكون مادة الحشيش المخدرة في بلدة بيت لقيا غرب رام الله.وذكر بيان إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أن شرطة مكافحة المخدرات في محافظة رام الله والبيرة، تلقت معلومات مفادها قدوم الشخص الأول إلى بلدة بيت لقيا غرب رام الله، ويشتبه حيازته لمواد مخدرة، على الفور توجهت قوة من شرطة مكافحة المخدرات إلى الموقع، وتمكنت من إلقاء القبض عليه وبتفتيشه والمركبة التي كان يستقلها، ضبطت بحوزته قرابة 250 حبة من نوع (Mestion Dragees) وهي عقاقير طبية مخدرة يحظر حيازتها إلا بوصفة طبية، كما ضبط بحوزته كمية قليلة من التبغ مخلوط بمادة بنية اللون، يشتبه أن تكون مادة الحشيش المخدرة، وأداة تُستخدم للتعاطي.وفي سياق متصل، وردت معلومات للشرطة من مصادر صديقة حول تواجد شخص من أصحاب السوابق، يقوم بترويج مواد مخدرة في البلدة، على الفور قامت الشرطة بنصب كمين له، وتمكنت من القبض عليه متلبساً، وضبطت بحوزته قطعة بنية اللون، يشتبه أن تكون مادة الحشيش المخدرة، بلغ وزنها قرابة 20 غم.وأكد البيان، بأن الشرطة أحالت المشتبه بهما والمضبوطات إلى النيابة العامة؛ لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه أصولاً.