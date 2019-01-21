عربي

البشير للسودانيين: 2020 ليست بعيدة سنذهب لانتخابات حُرة

البشير للسودانيين: 2020 ليست بعيدة سنذهب لانتخابات حُرة
الرئيس السوداني عمر البشير
رام الله - دنيا الوطن
أكد الرئيس السوداني عمر البشير، احترامه لقرار الشعب السوداني، في اختيار رئيسه عبر انتخابات حرة، مشيرًا إلى أن صناديق الاقتراع، هي الوسيلة الوحيدة للتغيير.

وقال الرئيس السوداني في خطاب شعبي بولاية النيل الأبيض، نقلته وكالة الأنباء السودانية: "من يحكم السودان هو قرار المواطن السوداني.. عبر صناديق الاقتراع.. و2020 ليست بعيدة، بقيت سنة واحدة، ويختار الشعب السوداني من يحكمه".

وأضاف البشير: "تأكدوا نحن مع خيار الشعب السوداني، ونحترم قراره.. وأرجعنا السلطة إلى المواطنين من أجل أن يختاروا رئيسهم وحكومتهم ونوابهم في انتخابات حرة.. تكونوا أنتم أسيادها إن شاء الله".

وقال البشير: إنه جرى اعتقال "عناصر من متمردي دارفور أقروا بأنهم قتلوا متظاهرين"، متابعًا: "من يريد تدمير السودان كما حدث في بلدان عربية أخرى"، مضيفاً أن "المندسين والمخربين، اغتنموا فرصة الاحتجاجات للتخريب"، وفق تعبير الرئيس السوداني.

أخبار ذات صلة

رئيس مجلس النواب المصري: أمن الخليج خط أحمر

رئيس مجلس النواب المصري: أمن الخليج خط أحمر

هل تكفّل الأمير تميم بتكاليف القمة العربية في بيروت؟

هل تكفّل الأمير تميم بتكاليف القمة العربية في بيروت؟

تظاهرات في بيروت

تظاهرات في بيروت

12 مليون يمني تحت تهديد المجاعة القاتلة

12 مليون يمني تحت تهديد المجاعة القاتلة

وفاة داعية سعودي مُعتقل

وفاة داعية سعودي مُعتقل

شاهد: الجيش الإسرائيلي يُعلن قصف أهداف لفيلق القدس الإيراني في سوريا

شاهد: الجيش الإسرائيلي يُعلن قصف أهداف لفيلق القدس الإيراني في سوريا

مصر تضبط كمية كبيرة من الكبتاغون مجهزة للتهريب إلى دولة عربية

مصر تضبط كمية كبيرة من الكبتاغون مجهزة للتهريب إلى دولة عربية

170 مهاجرا يغرقون في مياه البحر المتوسط

170 مهاجرا يغرقون في مياه البحر المتوسط

التعليقات

الدنيا حكايات

الحمد الله يتصدى لاتفاقية باريس

الحمد الله يتصدى لاتفاقية باريس

شؤون فلسطينية

ما مصير الطفلة &#34;ريماس&#34; التي تبناها الرئيس عباس قبل 8 سنوات؟

ما مصير الطفلة "ريماس" التي تبناها الرئيس عباس قبل 8 سنوات؟

عناصر من آثار الاحتلال يقتحمون الأقصى وتصور معالمه وتأخذ قياسات

عناصر من آثار الاحتلال يقتحمون الأقصى وتصور معالمه وتأخذ قياسات

غزة: &#34;صلاح الدين&#34; يُعاني منذ طفولته بسبب &#34;داء الفيل&#34;.. والطبيب المُعالج يصدمه بتكلفة العلاج

غزة: "صلاح الدين" يُعاني منذ طفولته بسبب "داء الفيل".. والطبيب المُعالج يصدمه بتكلفة العلاج

من الضفة وغزة.. أربعة أسرى يدخلون أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال

من الضفة وغزة.. أربعة أسرى يدخلون أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال

الشرطة تقبض على شخصين متهمين بتجارة وحيازة مواد مخدرة في رام الله

الشرطة تقبض على شخصين متهمين بتجارة وحيازة مواد مخدرة في رام الله

حملة اعتقالات واسعة بالضفة الغربية تطال عشرات المواطنين

حملة اعتقالات واسعة بالضفة الغربية تطال عشرات المواطنين

العملات: استقرار على سعر صرف الدولار

العملات: استقرار على سعر صرف الدولار

إصابة شاب في مواجهات مع الاحتلال بمدينة نابلس

إصابة شاب في مواجهات مع الاحتلال بمدينة نابلس

منوعات

زينت فياض ابنة هيفاء وهبي في تحدي الـ 10 سنوات.. وتصدم الجمهور بما كشفته

زينت فياض ابنة هيفاء وهبي في تحدي الـ 10 سنوات.. وتصدم الجمهور بما كشفته

&#34;كوكا&#34;.. أجبرت زوجها على الزواج من أخرى فاختار راقصة معروفة ومات مقتولاً

"كوكا".. أجبرت زوجها على الزواج من أخرى فاختار راقصة معروفة ومات مقتولاً

شاهد: مزاح عنيف بين أحمد السعدني ومي عزالدين في حفل عيد ميلادها

شاهد: مزاح عنيف بين أحمد السعدني ومي عزالدين في حفل عيد ميلادها

لعشاق &#34;باب الحارة&#34;: هؤلاء النجوم سيغيبون.. وتصريح ناري من عباس النوري

لعشاق "باب الحارة": هؤلاء النجوم سيغيبون.. وتصريح ناري من عباس النوري

عدسات المصورين ترصد تصرفا غريبا لملكة بريطانيا.. والقصر يردّ

عدسات المصورين ترصد تصرفا غريبا لملكة بريطانيا.. والقصر يردّ

&#34;أنا عراقي ومادخلني والتاني فلسطيني وما دخله&#34;.. زهير عبد الكريم يهاجم زملاءه ويبكي

"أنا عراقي ومادخلني والتاني فلسطيني وما دخله".. زهير عبد الكريم يهاجم زملاءه ويبكي

نجمة سعودية من ممثلة إلى بائعة كبدة في الشارع من أجل أولادها

نجمة سعودية من ممثلة إلى بائعة كبدة في الشارع من أجل أولادها

عروض &#34;مُغرية&#34; من إسرائيل للطفي بوشناق.. كيف رد؟

عروض "مُغرية" من إسرائيل للطفي بوشناق.. كيف رد؟

ريهام حجاج في أحضان محمد حلاوة زوج ياسمين عبدالعزيز.. وإعلان مُفاجئ منها

ريهام حجاج في أحضان محمد حلاوة زوج ياسمين عبدالعزيز.. وإعلان مُفاجئ منها

الفاشينيستا الكويتية روان بن حسين تشعل غضب السعوديين بهذا الفيديو &#34;المُستفز&#34;

الفاشينيستا الكويتية روان بن حسين تشعل غضب السعوديين بهذا الفيديو "المُستفز"

عربي

رئيس مجلس النواب المصري: أمن الخليج خط أحمر

رئيس مجلس النواب المصري: أمن الخليج خط أحمر

البشير للسودانيين: 2020 ليست بعيدة سنذهب لانتخابات حُرة

البشير للسودانيين: 2020 ليست بعيدة سنذهب لانتخابات حُرة

تظاهرات في بيروت

تظاهرات في بيروت

12 مليون يمني تحت تهديد المجاعة القاتلة

12 مليون يمني تحت تهديد المجاعة القاتلة