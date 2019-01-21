البشير للسودانيين: 2020 ليست بعيدة سنذهب لانتخابات حُرة

رام الله - دنيا الوطنأكد الرئيس السوداني عمر البشير، احترامه لقرار الشعب السوداني، في اختيار رئيسه عبر انتخابات حرة، مشيرًا إلى أن صناديق الاقتراع، هي الوسيلة الوحيدة للتغيير.وقال الرئيس السوداني في خطاب شعبي بولاية النيل الأبيض، نقلته وكالة الأنباء السودانية: "من يحكم السودان هو قرار المواطن السوداني.. عبر صناديق الاقتراع.. و2020 ليست بعيدة، بقيت سنة واحدة، ويختار الشعب السوداني من يحكمه".وأضاف البشير: "تأكدوا نحن مع خيار الشعب السوداني، ونحترم قراره.. وأرجعنا السلطة إلى المواطنين من أجل أن يختاروا رئيسهم وحكومتهم ونوابهم في انتخابات حرة.. تكونوا أنتم أسيادها إن شاء الله".وقال البشير: إنه جرى اعتقال "عناصر من متمردي دارفور أقروا بأنهم قتلوا متظاهرين"، متابعًا: "من يريد تدمير السودان كما حدث في بلدان عربية أخرى"، مضيفاً أن "المندسين والمخربين، اغتنموا فرصة الاحتجاجات للتخريب"، وفق تعبير الرئيس السوداني.