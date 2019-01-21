حملة اعتقالات واسعة بالضفة الغربية تطال عشرات المواطنين

رام الله - دنيا الوطناعتقلت قوات الجيش الإسرائيلي، الليلة الماضية، 30 فلسطينياً من أنحاء متفرقة من الضفة الغربية، وفق ما أعلن المتحدث باسم الجيش.ووفق مصادر محلية، فإن بين المعتقلين، الأسير المحرر شاهر عيسى طقاطقة، والشاب أحمد خالد طقاطقة، حيث اعتقلا من منزليْهما في بلدة بيت فجار جنوب شرق بيت لحم.كما جرى اعتقال الشاب محمد سميح شتيوي (18 عاماً) من منزله في قرية كفر قدوم شرقي قلقيلية.ومن بين المعتقلين أيضاً، المحامية أمان جمال منصور، زوجة الأسير أمير اشتيه من منزل عائلتها في زواتا، فيما صادرت قوات الاحتلال مركبة زوجها.