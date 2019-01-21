هل تكفّل الأمير تميم بتكاليف القمة العربية في بيروت؟

رام الله - دنيا الوطننفت الجامعة العربية، والرئاسة اللبنانية، تكفل دولة قطر، بمصاريف تنظيم القمة العربية، التي عقدت أمس الأحد.وأعلن الناطق الرسمي باسم القمة العربية التنموية الاقتصادية الاجتماعية، مدير الإعلام في رئاسة الجمهورية اللبنانية، رفيق شلالا، أنه لا صحة لما تردد عن تكفل دولة قطر بمصاريف تتظيم القمة أو بوضع وديعة مالية في مصرف لبنان.وأضاف شلالا: "هذا الخبر عار تمامًا عن الصحة، علماً أن دولة قطر كانت دائماً إلى جانب لبنان في مختلف الظروف التي مر بها، إلا أن ما نشر اليوم غير صحيح"، وفق ما نقلت وكالة (سبوتنيك).وكان (صوت لبنان- 100.5)، قال في وقت سابق: إن "أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، تكفل بكل تكاليف القمة، وأودع مليار دولار في المصرف المركزي اللبناني، إضافة إلى تقديمات عينية لعدد من الوزارات".