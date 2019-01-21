تظاهرات في بيروت

رام الله - دنيا الوطنتظاهر المئات في شوارع العاصمة اللبنانية بيروت، مُحملين الزعماء السياسيين المسؤولية عن الأوضاع الاقتصادية المتردية.وقال محتجون: إن التظاهرة، كانت مقررة من قبل، ولم تقرر لتتزامن مع استضافة لبنان (القمة العربية التنموية، الاقتصادية والاجتماعية).وقال متظاهرون: إنهم خرجوا بوجه السلطة التي وفق تعبيرهم، أوصلت البلد لحالة الانهيار.ويعاني لبنان، من تراكم الديون وركود الاقتصاد، وهو في حاجة ماسة إلى حكومة، يمكنها الشروع في إصلاحات اقتصادية متوقفة منذ فترة طويلة؛ لوضع الدين العام على مسار سليم.