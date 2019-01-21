شاهد: مئات المستوطنين يقتحمون "قبر يوسف" شرق مدينة نابلس





رام الله - دنيا الوطناقتحم مئات المستوطنين، الليلة الماضية، "قبر يوسف" شرق مدينة نابلس، بحماية جيش الاحتلال الإسرائيلي.وأفادت مصادر محلية، لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا): أن عدداً من الحافلات التي تقل المستوطنين، اقتحمت المنطقة الشرقية بالمدينة، وسط تعزيزات عسكرية، بهدف أداء طقوس تلمودية في المكان.ويشار إلى أن شاباً أصيب بالرصاص الحي في الفخذ، والعشرات بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال التي اقتحمت المناطق الشرقية من المدينة لتأمين الحماية للمستوطنين.