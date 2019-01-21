12 مليون يمني تحت تهديد المجاعة القاتلة

رام الله - دنيا الوطنقال وزير التجارة والصناعة اليمني، محمد الميتمي: إن 22 مليون يمني غير مؤمنين غذائيًا، بينهم 12 مليوناً مهددون بـ"المجاعة القاتلة".جاء ذلك، خلال كلمة للوزير اليمني، على هامش القمة الاقتصادية العربية، التي احتضنتها العاصمة اللبنانية بيروت، حسب وكالة (سبأ) اليمنية، حيث قال: إن "22 مليون يمني من أصل 29 مليوناً (إجمالي عدد السكان) غير مؤمنين غذائيًا؛ منهم 12 مليوناً مهددون بالمجاعة القاتلة، و3 ملايين ونصف، شُردوا من منازلهم".وأشار إلى أن هناك 500 ألف لاجئ خارج اليمن، بسبب الحرب التي شنتها جماعة الحوثي على الشعب اليمني.وأوضح الوزير اليمني، أن الناتج المحلي لبلاده "انكمش بأكثر من نصف قيمته، وخسر الملايين من قوة العمل وظائفهم، وهو ما نتج عنه أن أكثر من 80% من قوة العمل بلا عمل ولا دخل".