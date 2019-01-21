وفاة داعية سعودي مُعتقل

رام الله - دنيا الوطنأعلن في المملكة العربية السعودية، عن وفاة أحد الدعاة المعتقلين، وسط حديث عن إهمال طبي، أدى إلى وفاته.وقالت حسابات سعودية، عبر مواقع التواصل الاجتماعي: إن الداعية أحمد العماري، توفي بعد نحو أسبوع من إطلاق سراحه في حالة موت دماغي، وإسقاط جميع التهم عنه.وأعلن عبد الله نجل الداعية العماري، إن الصلاة على والده ستكون في المسجد الحرام، بعد صلاة الظهر، الاثنين.وكان حساب (معتقلي الرأي)، ذكر في الثالث عشر من كانون الثاني/ يناير الجاري، أن "العماري نقل إلى مجمع الملك عبد الله الطبي بجدة، وأبلغت عائلته أنه تم الإفراج عنه وإسقاط التهم ضده وأنهم يستطيعون رؤيته".وتابع الحساب: "سبب الإفراج الحقيقي هو عدم استفاقته من الغيبوبة، وتأكيد الأطباء أنه بحالة موت دماغي".