الطقس: أجواء لطيفة خلال النهار وباردة خلال الليل

المدينـة اليـوم ع- ص



غـداً ع- ص



بعد غـد ع- ص



المدينـة اليـوم ع – ص



غـداً ع – ص



بعد غـد ع- ص



القدس 15-9 15-7 15-9 بيت لحم 15-9 15-7 15-9 رام الله والبيرة 14-8 14-6 14-8 طولكرم 19-10 19-8 19-10 نابلس 17-10 17-8 17-10 قلقيلية 19-10 19-8 19-10 جنين 18-9 18-9 18-9 سلفيت 15-9 15-7 15-9 طوباس 18-9 18-9 18-9 روابي 16-9 16-7 16-9 الخليل 14-8 14-6 14-8 غزه 18-11 18-9 18-11 أريحا 22-12 22-12 22-12 خانيونس 18-11 18-9 18-11 الأغوار الشمالية 20-10 20-10 20-10 رفح 19-10 19-8 19-10

رام الله - دنيا الوطنيكون الجو غائما جزئياً إلى صاف ولطيفاً خلال النهار بارداً خلال الليل، خاصة فوق المرتفعات الجبلية، ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.هذه الليلة، تكون الأجواء صافية بوجه عام وباردة، خاصة فوق المرتفعات الجبلية، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.الثلاثاء 22-1-2019: يكون الجو صافياً بوجه عام ولطيفاً خلال النهار بارداً خلال الليل، خاصة فوق المرتفعات الجبلية، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.الأربعاء 23-1-2019: الجو صافٍ بوجه عام ولطيف خلال النهار بارد خلال الليل، خاصة فوق المرتفعات الجبلية، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.الخميس 24-1-2019: يكون الجو غائما جزئياً إلى صاف ولطيفاً خلال النهار بارداً خلال الليل، خاصة فوق المرتفعات الجبلية، ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي: