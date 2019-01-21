شاهد: الاحتلال يهاجم سوريا براً وجواً بضربات مكثفة

قال مصدر عسكري سوري، فجر اليوم الإثنين: إن قوات الاحتلال الإسرائيلي هاجمت جواً وبراً وبضربات مكثفة مواقع سورية.





ووفقا لما نقلته قناة الإخبارية السورية، عن المصدر العسكري، قوله: إن الدفاعات الجوية السورية تصدت للصواريخ الإسرائيلية وأسقطت معظم أهدافها.





وذكر مراسل الإخبارية، إن الطائرات الإسرائيلية هاجمت أهدافاً في سوريا، من فوق الأراضي اللبنانية، وبحيرة طبريا.





وكانت وكالة وكالة الأنباء السورية (سانا)، قالت في وقت سابق: "إن الدفاع الجوي في الجيش العربي السوري تصدى بكفاءة عالية لعدوان جوي إسرائيلي استهدف المنطقة الجنوبية".





وفي سياق متصل، قال الجيش الإسرائيلي، على لسان المتحدث باسمه، أفيخاي أدرعي، إن سلاح الجو التابع له قصف أهدافاً تابعة لفيلق القدس الإيراني داخل الأراضي السورية.





يذكر، أن الجيش الإسرائيلي أعلن، أمس الأحد، عن تصدي منظومة القبة الحديدية لقذيفة صاروخية أطلقت نحو هضبة الجولان.







رام الله - دنيا الوطن