الدفاعات السورية تتصدى لهجمات إسرائيلية وتسقط عدداً من الصواريخ

رام الله - دنيا الوطنأفادت وكالة (سانا)، أن الدفاعات الجوية السورية تصدت في ساعة متأخرة من الليلة، لهجمات إسرائيلية معادية، وأسقطت عدد من الصواريخ، مشيرة إلى أن العدوان الاسرائيلي الذي تتعرض له سوريا، جاء من فوق الأراضي اللبنانية.بدوره، أفاد المتحدث باسم جيش الاحتلال الاسرائيلي، أن الجيش هاجم عدة أهداف لجماعة (فيلق القدس) الإيراني في الأراضي السورية، محذرا الجيش السوري من محاولات للإضرار بالأراضي الإسرائيلية والجيش.يشار إلى أن طائرات جيش الاحتلال قصفت عدة أهداف صباح أمس الأحد، في الاراضي السورية.وفي المقابل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن الدفاعات الجوية السورية تصدت لهجوم شنته قاذفات إسرائيلية من نوع F-16 على مطار دمشق الدولي، وأسقطت سبعة صواريخ معادية.