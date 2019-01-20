إصابة شاب في مواجهات مع الاحتلال بمدينة نابلس

رام الله - دنيا الوطنأصيب شاب بالرصاص الحي، الليلة، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي بمدينة نابلس.وأفاد شهود عيان بأن قوات الاحتلال اقتحمت المناطق الشرقية من المدينة، ترافقها جرافة عسكرية، وانتشرت في الشوارع المحيطة بقبر يوسف ولا سيما شارع عمّان لتأمين الحماية للمستوطنين، ما أدى لاندلاع مواجهات أصيب خلالها شاب، نقل إثرها إلى مستشفى رفيديا، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).من جانبها، ذكرت وزارة الصحة أن الشاب أصيب بالرصاص الحي في الفخذ، وأن حالته مستقرة.