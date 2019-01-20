شؤون فلسطينية

إصابة شاب في مواجهات مع الاحتلال بمدينة نابلس

إصابة شاب في مواجهات مع الاحتلال بمدينة نابلس
رام الله - دنيا الوطن
أصيب شاب بالرصاص الحي، الليلة، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي بمدينة نابلس.

وأفاد شهود عيان بأن قوات الاحتلال اقتحمت المناطق الشرقية من المدينة، ترافقها جرافة عسكرية، وانتشرت في الشوارع المحيطة بقبر يوسف ولا سيما شارع عمّان لتأمين الحماية للمستوطنين، ما أدى لاندلاع مواجهات أصيب خلالها شاب، نقل إثرها إلى مستشفى رفيديا، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).

من جانبها، ذكرت وزارة الصحة أن الشاب أصيب بالرصاص الحي في الفخذ، وأن حالته مستقرة.

أخبار ذات صلة

التربية تحذر من مخططات الاحتلال لتفريغ البلدة القديمة في القدس من المدارس

التربية تحذر من مخططات الاحتلال لتفريغ البلدة القديمة في القدس من المدارس

على رقبته آثار حبل.. الشرطة والنيابة تحققان بوفاة موطن في طوباس

على رقبته آثار حبل.. الشرطة والنيابة تحققان بوفاة موطن في طوباس

خلال لقائه مع حنا ناصر.. الرئيس يتابع مشاورات عقد الانتخابات التشريعية

خلال لقائه مع حنا ناصر.. الرئيس يتابع مشاورات عقد الانتخابات التشريعية

العمادي: 15 مليون دولار ستنقل لـ&#34;غزة&#34; الاربعاء المقبل.. ومشروع للكهرباء بـ80 مليون دولار

العمادي: 15 مليون دولار ستنقل لـ"غزة" الاربعاء المقبل.. ومشروع للكهرباء بـ80 مليون دولار

مدير مكتب الصحة العالمية يطّلع على خطورة الأوضاع بظل أزمة الوقود

مدير مكتب الصحة العالمية يطّلع على خطورة الأوضاع بظل أزمة الوقود

الرئاسة ومنظمة التحرير تنظمان عرساً جماعياً لـ 400 عريس بمخيمات لبنان

الرئاسة ومنظمة التحرير تنظمان عرساً جماعياً لـ 400 عريس بمخيمات لبنان

طملية: إغلاق مؤسسات وكالة الغوث بالقدس تدبير تهويدي مصيره الفشل

طملية: إغلاق مؤسسات وكالة الغوث بالقدس تدبير تهويدي مصيره الفشل

الديمقراطية: قرار الوكالة الأمريكية وقف مشاريعها بالضفة وغزة رهان خاسر

الديمقراطية: قرار الوكالة الأمريكية وقف مشاريعها بالضفة وغزة رهان خاسر

التعليقات

الدنيا حكايات

الحمد الله يتصدى لاتفاقية باريس

الحمد الله يتصدى لاتفاقية باريس

شؤون فلسطينية

إصابة شاب في مواجهات مع الاحتلال بمدينة نابلس

إصابة شاب في مواجهات مع الاحتلال بمدينة نابلس

التربية تحذر من مخططات الاحتلال لتفريغ البلدة القديمة في القدس من المدارس

التربية تحذر من مخططات الاحتلال لتفريغ البلدة القديمة في القدس من المدارس

مدير مكتب الصحة العالمية يطّلع على خطورة الأوضاع بظل أزمة الوقود

مدير مكتب الصحة العالمية يطّلع على خطورة الأوضاع بظل أزمة الوقود

الرئاسة ومنظمة التحرير تنظمان عرساً جماعياً لـ 400 عريس بمخيمات لبنان

الرئاسة ومنظمة التحرير تنظمان عرساً جماعياً لـ 400 عريس بمخيمات لبنان

طملية: إغلاق مؤسسات وكالة الغوث بالقدس تدبير تهويدي مصيره الفشل

طملية: إغلاق مؤسسات وكالة الغوث بالقدس تدبير تهويدي مصيره الفشل

الديمقراطية: قرار الوكالة الأمريكية وقف مشاريعها بالضفة وغزة رهان خاسر

الديمقراطية: قرار الوكالة الأمريكية وقف مشاريعها بالضفة وغزة رهان خاسر

الدفاع المدني يجلي ثلاث إصابات لعمال سقطوا بصومعة باطون بالخليل

الدفاع المدني يجلي ثلاث إصابات لعمال سقطوا بصومعة باطون بالخليل

بحرية الاحتلال تُطلق النار تجاه مراكب الصيادين ببحر خانيونس

بحرية الاحتلال تُطلق النار تجاه مراكب الصيادين ببحر خانيونس

منوعات

زينت فياض ابنة هيفاء وهبي في تحدي الـ 10 سنوات.. وتصدم الجمهور بما كشفته

زينت فياض ابنة هيفاء وهبي في تحدي الـ 10 سنوات.. وتصدم الجمهور بما كشفته

&#34;كوكا&#34;.. أجبرت زوجها على الزواج من أخرى فاختار راقصة معروفة ومات مقتولاً

"كوكا".. أجبرت زوجها على الزواج من أخرى فاختار راقصة معروفة ومات مقتولاً

شاهد: مزاح عنيف بين أحمد السعدني ومي عزالدين في حفل عيد ميلادها

شاهد: مزاح عنيف بين أحمد السعدني ومي عزالدين في حفل عيد ميلادها

لعشاق &#34;باب الحارة&#34;: هؤلاء النجوم سيغيبون.. وتصريح ناري من عباس النوري

لعشاق "باب الحارة": هؤلاء النجوم سيغيبون.. وتصريح ناري من عباس النوري

عدسات المصورين ترصد تصرفا غريبا لملكة بريطانيا.. والقصر يردّ

عدسات المصورين ترصد تصرفا غريبا لملكة بريطانيا.. والقصر يردّ

&#34;أنا عراقي ومادخلني والتاني فلسطيني وما دخله&#34;.. زهير عبد الكريم يهاجم زملاءه ويبكي

"أنا عراقي ومادخلني والتاني فلسطيني وما دخله".. زهير عبد الكريم يهاجم زملاءه ويبكي

نجمة سعودية من ممثلة إلى بائعة كبدة في الشارع من أجل أولادها

نجمة سعودية من ممثلة إلى بائعة كبدة في الشارع من أجل أولادها

عروض &#34;مُغرية&#34; من إسرائيل للطفي بوشناق.. كيف رد؟

عروض "مُغرية" من إسرائيل للطفي بوشناق.. كيف رد؟

ريهام حجاج في أحضان محمد حلاوة زوج ياسمين عبدالعزيز.. وإعلان مُفاجئ منها

ريهام حجاج في أحضان محمد حلاوة زوج ياسمين عبدالعزيز.. وإعلان مُفاجئ منها

الفاشينيستا الكويتية روان بن حسين تشعل غضب السعوديين بهذا الفيديو &#34;المُستفز&#34;

الفاشينيستا الكويتية روان بن حسين تشعل غضب السعوديين بهذا الفيديو "المُستفز"

عربي

مصر تضبط كمية كبيرة من الكبتاغون مجهزة للتهريب إلى دولة عربية

مصر تضبط كمية كبيرة من الكبتاغون مجهزة للتهريب إلى دولة عربية

قمة بيروت تطالب بدعم عودة اللاجئين إلى سوريا

قمة بيروت تطالب بدعم عودة اللاجئين إلى سوريا

البشير: &#34;مندسون&#34; يقتلون المتظاهرين بأسلحة &#34;من خارج&#34; السودان

البشير: "مندسون" يقتلون المتظاهرين بأسلحة "من خارج" السودان

الكويت تعلن مبادرة لإنشاء صندوق بقيمة 200 مليون دولار للاستثمار في التكنولوجيا

الكويت تعلن مبادرة لإنشاء صندوق بقيمة 200 مليون دولار للاستثمار في التكنولوجيا