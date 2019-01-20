الأمم المتحدة:مقتل 10 من قوات حفظ السلام وإصابة 25 بهجوم في مالي

رام الله - دنيا الوطنأعلنت الأمم المتحدة مساء اليوم الأحد عن مقتل 10 من قوات حفظ السلام وإصابة 25 آخرين بهجوم في جمهورية مالي.وأعلنت البعثة الأممية في مالي أن مسلحين متطرفين استخدموا عدة سيارات مزودة بأسلحة في الهجوم الذي استهدف قاعدة لقوات حفظ السلام الأممية في مدينة أجلهوك شمال شرقى مالي.