مقتل 52 من مسلحي حركة الشباب الصومالية في غارات أمريكية

رام الله - دنيا الوطنأعلن الجيش الأمريكي مقتل 52 من مسلحي حركة الشباب في غارات جوية في الصومال أمس السبت .يأتي ذلك في أعقاب اقتحام حركة الشباب لقاعدة عسكرية بالقرب من مدينة كيسمايو الساحلية مما أسفر عن مقتل 8 جنود بحسب ما أعلن الجيش الصومالي بينما تقول حركة الشباب إنها قتلت 40 جنديا.