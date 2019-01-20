مقتل 52 من مسلحي حركة الشباب الصومالية في غارات أمريكية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن الجيش الأمريكي مقتل 52 من مسلحي حركة الشباب في غارات جوية في الصومال أمس السبت .
يأتي ذلك في أعقاب اقتحام حركة الشباب لقاعدة عسكرية بالقرب من مدينة كيسمايو الساحلية مما أسفر عن مقتل 8 جنود بحسب ما أعلن الجيش الصومالي بينما تقول حركة الشباب إنها قتلت 40 جنديا.
أعلن الجيش الأمريكي مقتل 52 من مسلحي حركة الشباب في غارات جوية في الصومال أمس السبت .
يأتي ذلك في أعقاب اقتحام حركة الشباب لقاعدة عسكرية بالقرب من مدينة كيسمايو الساحلية مما أسفر عن مقتل 8 جنود بحسب ما أعلن الجيش الصومالي بينما تقول حركة الشباب إنها قتلت 40 جنديا.
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