170 مهاجرا يغرقون في مياه البحر المتوسط

رام الله - دنيا الوطنأعلنت الأمم المتحدة أن أكثر من 170 مهاجرا غرقوا في حادثين منفصلين في البحر المتوسط خلال الأيام الأخيرة .وأضافت المنظمة الدولية أن أحد الحادثين وقع قبالة السواحل الليبية مما أسفر عن غرق 120 شخصا بعد غرق قاربهم المطاطي يوم الجمعة الماضي، وفق "بي بي سي" البريطانية.أما الحادث الآخر فقد وقع في المياه الاقليمية بين إسبانيا والمغرب مما أسفر عن غرق أكثر من 50 شخصا.