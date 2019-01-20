احتجاجات في اليونان بسبب مقدونيا

رام الله - دنيا الوطناندلعت أعمال عنف خارج البرلمان اليوناني في أثينا احتجاجاً على اتفاق توصلت إليه اليونان بشأن اسم جارتها الواقعة شمالها، والتي تسمى جمهورية مقدونيا.وأطلقت الشرطة اليونانية اليوم الغاز المسيل للدموع على عشرات الآلاف من المحتجين الذين خرجوا في مسيرة ضد الاتفاق الذي تعترف بموجبه اليونان بجمهورية شمال مقدونيا اسماً لجارتها الشمالية.وكانت اليونان تعترض على اسم مقدونيا، خوفا من مطالبات إقليمية بشأن الأراضي في المنطقة الشمالية كما اعترضت أيضا على انضمام جارتها إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو)، والاتحاد الأوروبي.