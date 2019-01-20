الكويت تعلن مبادرة لإنشاء صندوق بقيمة 200 مليون دولار للاستثمار في التكنولوجيا

رام الله - دنيا الوطنأعلن وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح الخالد الصباح خلال قمة اقتصادية عربية في بيروت يوم الأحد عن مبادرة بلاده لإنشاء صندوق للاستثمار في التكنولوجيا بقيمة 200 مليون دولار.وقال الوزير إن الكويت ستساهم بخمسين مليون دولار من رأسمال هذا الصندوق للسماح بالاستثمار في مجالات التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي بمشاركة القطاع الخاص، بحسب "رويترز".