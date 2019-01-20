خلال لقائه مع حنا ناصر.. الرئيس يتابع مشاورات عقد الانتخابات التشريعية

رام الله - دنيا الوطناستقبل رئيس دولة فلسطين محمود عباس، مساء اليوم الاحد، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، رئيس لجنة الانتخابات المركزية حنا ناصر.وجرى خلال اللقاء، متابعة قضية الانتخابات النيابية، والمشاورات التي قام بها رئيس لجنة الانتخابات، من أجل عقد الانتخابات التشريعية.بدوره أكد الرئيس، دعمه الكامل لعمل لجنة الانتخابات المركزية، وتوفير كل ما يلزم لإجراء الانتخابات التشريعية في أسرع وقت ممكن.وحضر اللقاء، حسين الشيخ عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، وماجد فرج ورئيس جهاز المخابرات العامة.