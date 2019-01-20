العمادي: 15 مليون دولار ستنقل لـ"غزة" من خلال اسرائيل الاربعاء المقبل
رام الله - دنيا الوطن
أعلن السفير القطري محمد العمادي اليوم الاحد، إن 15 مليون دولار ستنقل إلى قطاع غزة من خلال اسرائيل يوم الاربعاء المقبل.
وقال العمادي لوكالة (رويترز): "اسرائيل قامت باحتجاز الدفعة المالية الثالثة على اثر الاحداث الاخيرة في قطاع غزة، مضيفا أنها اعطت الضوء الاخضر للسماح بتحويلها يوم الجمعة الماضي"، بحسب ما نقله موقع (كان) الإسرائيلي.
أعلن السفير القطري محمد العمادي اليوم الاحد، إن 15 مليون دولار ستنقل إلى قطاع غزة من خلال اسرائيل يوم الاربعاء المقبل.
وقال العمادي لوكالة (رويترز): "اسرائيل قامت باحتجاز الدفعة المالية الثالثة على اثر الاحداث الاخيرة في قطاع غزة، مضيفا أنها اعطت الضوء الاخضر للسماح بتحويلها يوم الجمعة الماضي"، بحسب ما نقله موقع (كان) الإسرائيلي.
التعليقات