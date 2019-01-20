العمادي: 15 مليون دولار ستنقل لـ"غزة" من خلال اسرائيل الاربعاء المقبل

إن 15 مليون دولار ستنقل إلى قطاع غزة من خلال اسرائيل يوم الاربعاء المقبل.

رام الله - دنيا الوطنأعلن السفير القطري محمد العمادي اليوم الاحد،وقال العمادي لوكالة (رويترز): "اسرائيل قامت باحتجاز الدفعة المالية الثالثة على اثر الاحداث الاخيرة في قطاع غزة، مضيفا أنها اعطت الضوء الاخضر للسماح بتحويلها يوم الجمعة الماضي"، بحسب ما نقله موقع (كان) الإسرائيلي.