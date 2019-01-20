شؤون فلسطينية

العمادي: 15 مليون دولار ستنقل لـ"غزة" من خلال اسرائيل الاربعاء المقبل

العمادي: 15 مليون دولار ستنقل لـ"غزة" من خلال اسرائيل الاربعاء المقبل
صورة ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن السفير القطري محمد العمادي اليوم الاحد، إن 15 مليون دولار ستنقل إلى قطاع غزة من خلال اسرائيل يوم الاربعاء المقبل.

وقال العمادي لوكالة (رويترز): "اسرائيل قامت باحتجاز الدفعة المالية الثالثة على اثر الاحداث الاخيرة في قطاع غزة، مضيفا أنها اعطت الضوء الاخضر للسماح بتحويلها يوم الجمعة الماضي"، بحسب ما نقله موقع (كان) الإسرائيلي. 

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