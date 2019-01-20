مدير مكتب الصحة العالمية يطّلع على خطورة الأوضاع بظل أزمة الوقود

















رام الله - دنيا الوطنأطلع وكيل وزارة الصحة د. يوسف أبو الريش، وفداً من منظمة الصحة العالمية، يترأسه مدير مكتبها في فلسطين، دكتور جيلارد روكانشواب على خطورة الأوضاع التي تعانيها المرافق الصحية في قطاع غزة، جراء أزمة الوقود الحادة التي تشهدها المستشفيات في ظل تزايد ساعات انقطاع التيار الكهربائي.وبين وكيل وزارة الصحة، أن وزارته تبذل أقصى ما بوسعها لتجنيب المرضى بالأقسام الحساسة خطورة انقطاع التيار الكهربي، وأنه لم يتبقَ في جعبة المستشفيات سوى لساعات أو أيام محدودة من الوقود في خزانات مولداتها الكهربائية على أوسع تقدير.كما لفت د. أبو الريش إلى أنه لا يمكن الاستغناء عن عمل أي من المستشفيات أو تقليصها في ظل النقص الحاد في الأسرة الذي تشهده المرافق الصحية في قطاع غزة في ظل الحصار الإسرائيلي الذي يعاني منه القطاع لأكثر من 12 عاماً.بدوره، أكد السيد جيلارد، أن منظمته ستبذل كل ما بوسعها والتواصل مع المانحين للحد من تأثيرات الأزمة، إلى جانب العمل على توفير الدعم لإيجاد حلول دائمة لتوفير الطاقة الكهربائية للمستشفيات.وبعيد الاجتماع، تفقد السيد جيلارد، كلاً من: مجمع الشفاء الطبي وأقسام العناية المركزة، والغسيل الكلوي، والحضانات في كل من مستشفى النصر للأطفال، ومستشفى الرنتيسي التخصصي للأطفال، مستمعاً لشهادات الأطباء والفنيين المختصين حول خطورة الأوضاع في المرافق في حال استمرار الأزمة وانقطاع التيار الكهربائي عن المرضى المنومين.