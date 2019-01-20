الرئاسة ومنظمة التحرير تنظمان عرساً جماعياً لـ 400 عريس بمخيمات لبنان

رام الله - دنيا الوطنتحت رعاية رئيس دولة فلسطين محمود عباس، شهدت مدينة صيدا اللبنانية، مساء أمس السبت، إقامة العرس الوطني الجماعي لـ 400 عريس وعروس من مختلف المخيمات الفلسطينية في لبنان، والذي نظمته الرئاسة الفلسطينيّة، ومنظمة التحرير الفلسطينية، بإشراف مباشر من الرئيس محمود عباس.ويأتي هذا العرس ضمن أربعة أعراس جماعية، بعد عرسين مماثلين في الضفّة وغزة، ورابع يجري التحضير له في سوريا.وحضر العرس رئيس الوزراء رامي الحمد الله، الذي كان قد وصل عصر أمس إلى لبنان للمشاركة في القمّة العربيّة الاقتصاديّة والاجتماعيّة، والوزير حسن منيمنة ممثلاً لرئيس الوزراء اللبناني، وعضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة فتح عزام الأحمد، ووزيرة الاقتصاد الوطني عبير عودة، والسفير أشرف دبور، والنائبان اللبنانيان أسامة سعد وبهية الحريري، والعقيد محمد السبع، ممثلاً للمدير العام للأمن العام اللبناني، اللواء عباس إبراهيم، وأمين سر حركة فتح وفصائل المنظمة فتحي أبو العردات، وعضو المجلس الثوري لحركة فتح، آمنة جبريل، ورئيس بلدية صيدا السابق، عبد الرحمن البزري، ورؤساء بلديات ومخاتير منطقة صيدا في جنوب لبنان، وممثلو الفصائل الفلسطينية والأحزاب اللبنانية، وحشد غفير من أبناء شعبنا من كافة المخيمات.يشار إلى أن الرئاسة الفلسطينية، ومنظمة التحرير حرصتا على مشاركة 50 عريساً وعروساً لبنانياً في هذا العرس الجماعي، في إطار التأكيد على العلاقات الأخويّة والتاريخيّة الثابتة والمشتركة بين الجانبين.