الديمقراطية: قرار الوكالة الأمريكية وقف مشاريعها بالضفة وغزة رهان خاسر





وأكدت، أن الشعب الفلسطيني، لن يقايض نضاله وحقوقه الوطنية بمساعدات أميركية.

رام الله - دنيا الوطنرأت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، أن قرار الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) وقف كافة مشاريعها في الضفة الفلسطينية وقطاع غزة نهاية الشهر الجاري، هو رهان أميركي خاسر، يهدف لإجبار الفلسطينيين على القبول بالشروط الأميركية المُذلة لتصفية القضية، والحقوق الوطنية الفلسطينية في إطار ما يسمى (صفقة العصر).وشددت الجبهة على أن المساعدات الأميركية، التي تأتي على شكل مشاريع في الضفة والقطاع، هي مساعدات مسيسة لا تهدف للتخفيف عن شعبنا الفلسطيني وتعزيز مقومات صموده، بل لجر الفلسطينيين للقبول بالحلول الأميركية الفاسدة.ودعت الجبهة السلطة الفلسطينية إلى تبني خطة اقتصادية تنموية تضمن التحرر من قيود المساعدات الأميركية وبروتوكول باريس الاقتصادي، وتعزز مقومات صمود شعبنا في استمرار نضاله الوطني التحرري، ومواصلة مقاومته للاحتلال الإسرائيلي والمشاريع الأميركية المشبوهة.