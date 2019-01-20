الدفاع المدني يخلي ثلاث إصابات لعمال سقطوا بصومعة باطون بالخليل

رام الله - دنيا الوطنخلت طواقم مركزي دفاع مدني الياسرية ودورا في محافظة الخليل اليوم الأحد 20 كانون الثاني/ يناير2019 ، ثلاث إصابات لعمال سقطوا داخل احد الصوامع في مصنع للباطون الجاهز ببلدة دير سامت جنوب غرب الخليل.وذكر تقرير إدارة العلاقات العامة والإعلام في الدفاع المدني أن الطواقم تمكنت من إخلال وتحرير ثلاث إصابات لعمال من داخل صومعة وحوض لتجميع الرمل في أحد مصانع الباطون الجاهز في البلدة بعد ان سقطوا داخلها أثناء أعمال الصيانة والتنظيف ، فعملت الطواقم على تفريق الحوض والصوامع من خلال بوابات التفريغ وإخراج المصابين ونقلهم للمشفى بواسطة مركبات إسعاف الهلال الأحمر.وأضاف التقرير أن أحد المصابين أعلن في المستشفى عن وفاته نتيجة الحادث إثر إصابته البالغة والحرجة ووصفت الإصابتين بالمتوسطة.