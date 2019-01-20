بحرية الاحتلال تُطلق النار تجاه مراكب الصيادين ببحر خانيونس



ولم تكتف بحرية الاحتلال، بإطلاق النار على مراكب الصيادين، بل شرعت بملاحقتهم، فيما لم يؤدِ إطلاق النار عن إصابة أي من الصيادين الفلسطينيين.



وتواصل بحرية الاحتلال الإسرائيلي، استهداف مراكب الصيادين بشكل يومي، في بحر قطاع غزة.











رام الله - دنيا الوطنأطلقت بحرية الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، نيران رشاشاتها، تجاه مراكب الصيادين في بحر خانيونس، جنوب قطاع غزة.