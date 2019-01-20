التربية تحذر من مخططات الاحتلال لتفريغ البلدة القديمة بالقدس من المدارس

رام الله - دنيا الوطنحذّرت وزارة التربية والتعليم العالي، من مخططات سلطات الاحتلال الإسرائيلي الرامية لتفريغ البلدة القديمة في القدس من المدارس والسيطرة على أبنيتها التاريخية، تحت ذرائع تخدم مخططاتها.وأشارت الوزارة، في بيان صحفي، مساء اليوم الأحد، إلى مساعي الاحتلال لتفريغ مدرستي القادسية "خليل السكاكيني" و"القدس الإعدادية" اللتين تقعان داخل البلدة القديمة في القدس من الطلبة؛ من خلال تقديم الإغراءات والتسهيلات؛ لنقلهم إلى مدارس أخرى تتبع بلدية الاحتلال خارج أسوار البلدة القديمة وتُعلّم المناهج الإسرائيلية، للسيطرة على المباني التاريخية الأثرية لهاتين المدرستين.وأهابت بأولياء الأمور ضرورة الحذر من مخططات الاحتلال الرامية إلى أسرلة نظام التعليم الفلسطيني في القدس؛ من خلال وضع اليد على المدارس وفرض المنهاج "الإسرائيلي" عليها، داعيةً كافة المؤسسات الحقوقية والإنسانية والإعلامية لتحمل مسؤولياتها إزاء هذه الحرب التي يشنها الاحتلال على المسيرة التعليمية في المدينة المقدسة.وقالت الوزارة: "إن ممارسات الاحتلال المتواصلة ضد العملية التعليمية في المدينة المقدسة؛ يعبر عن مدى بشاعة الاحتلال وعنجهيته وضربه بعرض الحائط كافة المواثيق والأعراف الدولية التي تضمن الحق في التعليم".