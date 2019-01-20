شؤون فلسطينية

مصرع فتى وإصابة اثنين آخرين جراء سقوطهم في حوض رمل بدورا

مصرع فتى وإصابة اثنين آخرين جراء سقوطهم في حوض رمل بدورا
رام الله - دنيا الوطن
لقي فتى يبلغ من العمر 16 عاما مصرعه، وأصيب اثنان آخران، مساء اليوم الأحد، جراء سقوطهم في حوض رمل بمصنع طوب في بلدة دورا جنوب غرب الخليل.

وأفاد العقيد لؤي ارزيقات، المتحدث باسم الشرطة، بأن قوة من الشرطة والدفاع المدني تحركت إلى المكان فور ورود البلاغ، وعملت على انتشال الفتية الثلاثة، موضحا أن أحدهم كان يعاني من إصابة حرجة ما لبث أن فارق الحياة بعد نقله للمستشفى، في حين وصفت جروح المصابين الآخرين بالمتوسطة.

وقال ارزيقات: "إن الشرطة فتحت تحقيقا للوقوف على الاسباب التي أدت إلى الحادث".

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