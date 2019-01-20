شؤون فلسطينية

هل أثر المنخفض الجوي الأخير بغزة على المحاصيل الزراعية والثروة الحيوانية؟

هل أثر المنخفض الجوي الأخير بغزة على المحاصيل الزراعية والثروة الحيوانية؟
خاص دنيا الوطن - أحمد العشي
أكد إبراهيم القدرة، وكيل مساعد وزارة الزراعة في قطاع غزة، أن المنخفض الجوي، الذي شهده قطاع غزة في الآونة الاخيرة، أثر على جميع القطاعات، سواء الزراعية أو الحيوانية.

وأوضح القدرة لـ "دنيا الوطن"، أن هناك 700 دونم زراعي، تضررت بفعل المنخفض الجوي، كما شهد نفوق 2000 دجاجة في قطاع غزة.

وفي السياق، أكد القدرة، أن طواقم وزارة الزراعة، أحصت بشكل أولي أضراراً في القطاع الزراعي، اشتملت على 500 دونم دفيئات زراعية، و100 دونم أراضي أنفاق، و100 دونم أراضي مكشوفة، فضلاً عن أضرار جزئية وبليغة ببعض الأشجار المثمرة، قدرت الخسائر بما يقارب (ربع مليون دولار).

وأشار إلى أن ثمار الخيار، أكثر أصناف الخضروات تأثراً بالمنخفض، حيث تلفت كميات منه جراء الصقيع، فيما كان القطاع الحيواني هو الأقل تأثراً بالمنخفض، بسبب أن المربين أخذوا احتياطاتهم اللازمة، والتزموا بالتعليمات التي أطلقتها الوزارة، 
حيث قدر الوكيل المساعد، عدد مزارع الدجاج اللاحم في قطاع غزة بنحو (1500) مزرعة، والدجاج البياض بـ (150) مزرعة.

وفيما يتعلق بتأثير المنخفض على الأسعار، أكد وكيل مساعد وزارة الزراعة بغزة، أن المنخفض لن يكون له تأثير على رفع أسعار المنتجات النباتية والحيوانية في قطاع غزة، مبيناً أن تأثير المنخفض محدود مقارنة بالمنخفضات السابقة.

ولفت إلى أن لجنة من "صندوق درء المخاطر" بالتعاون مع موظفي وزارة الزراعة، يواصلون حالياً حصر الأضرار التي لحقت بالقطاع الزراعي في غزة بسبب المنخفض.

بدوره، أكد أسامة نوفل، مدير عام التخطيط والسياسات في وزارة الاقتصاد الوطني بغزة، أن إشكالية المنخفض الأخير، تمثلت في تأثر المزروعات، خاصة في الفترة التي يعاني فيها الجميع من ارتفاع الأسعار، بسبب بداية موسم الزراعة.

وقال نوفل: "من المتوقع ارتفاع أسعار المزروعات؛ بسبب تأثر المساحات المزروعة، وهي في أغلبها حمامات زراعية، حيث غالبيتها تأثر بفعل المنخض، خاصة الخضراوات، وبالأخص ثمرة البندورة، وغيرها".

وأكد أنه بالإضافة إلى ذلك، ازدادت التكاليف بسبب خسائر المزراعين، نتيجة لتدمير تلك الحمامات الزراعية"، موضحاً في الوقت ذاته، أن مربي الدواجن كذلك، تأثروا بفعل درجة الحرارة المتدنية، وزيادة التكاليف خاصة التدفئة.

وبين نوفل، أن فصل الشتاء يشهد تراجعاً في إنتاج الدجاج في العادة، لافتاً إلى أن المنخفض، جاء ليزيد الأمر سوءاً.

من جانبه، أوضح نزار الوحيدي، مدير عام الإرشاد والتنمية في وزارة الزراعة بغزة، أن للمنخفض الاخير على قطاع غزة، آثاراً منها الجيدة ومنها السيئة، لافتاً إلى أن كمية كبيرة من الأمطار هطلت، وانخفضت درجة الحرارة، وهذا الأمر عبارة عن مبشرات في أن يكون هناك محصول جيد من الفواكه.

وأشار إلى أن المنخفض زادت فيه سرعة الرياح عن 90 كليومتراً، أي أن هذه السرعة كانت كارثية، والتي نتج عنها خسارة عدد كبير من الدفيئات والأشجار، ونفوق عدد من الدواجن.

وفي السياق، أوضح الوحيدي، أن تأثر المنخفض يظهر بعد أيام من انتهائه، مستبعداً في الوقت ذاته، أن يكون هناك ارتفاع على الأسعار؛ لأن كمية الإنتاج وفيرة.

أخبار ذات صلة

الدفاع المدني يخلي ثلاث إصابات لعمال سقطوا بصومعة باطون بالخليل

الدفاع المدني يخلي ثلاث إصابات لعمال سقطوا بصومعة باطون بالخليل

بحرية الاحتلال تُطلق النار تجاه مراكب الصيادين ببحر خانيونس

بحرية الاحتلال تُطلق النار تجاه مراكب الصيادين ببحر خانيونس

التربية تحذر من مخططات الاحتلال لتفريغ البلدة القديمة بالقدس من المدارس

التربية تحذر من مخططات الاحتلال لتفريغ البلدة القديمة بالقدس من المدارس

هيئة الأسرى: استقرار الحالة الصحية للأسير الجريح سفيان سكافي

هيئة الأسرى: استقرار الحالة الصحية للأسير الجريح سفيان سكافي

تفاصيل جديدة.. هكذا تم أسر الضابط (هدار غولدين) برفح

تفاصيل جديدة.. هكذا تم أسر الضابط (هدار غولدين) برفح

عريقات: أمريكا ستفصل كافة الموظفين في وكالة التنمية الأمريكية &#34;USAID&#34; بالأول من فبراير

عريقات: أمريكا ستفصل كافة الموظفين في وكالة التنمية الأمريكية "USAID" بالأول من فبراير

مصرع فتى وإصابة اثنين آخرين جراء سقوطهم في حوض رمل بدورا

مصرع فتى وإصابة اثنين آخرين جراء سقوطهم في حوض رمل بدورا

اغلاق صناديق الاقتراع لانتخاب مجلس ادارة غرفة تجارة جنين ونسبة الاقتراع 73%

اغلاق صناديق الاقتراع لانتخاب مجلس ادارة غرفة تجارة جنين ونسبة الاقتراع 73%

التعليقات

الدنيا حكايات

الحمد الله يتصدى لاتفاقية باريس

الحمد الله يتصدى لاتفاقية باريس

شؤون فلسطينية

الدفاع المدني يخلي ثلاث إصابات لعمال سقطوا بصومعة باطون بالخليل

الدفاع المدني يخلي ثلاث إصابات لعمال سقطوا بصومعة باطون بالخليل

بحرية الاحتلال تُطلق النار تجاه مراكب الصيادين ببحر خانيونس

بحرية الاحتلال تُطلق النار تجاه مراكب الصيادين ببحر خانيونس

التربية تحذر من مخططات الاحتلال لتفريغ البلدة القديمة بالقدس من المدارس

التربية تحذر من مخططات الاحتلال لتفريغ البلدة القديمة بالقدس من المدارس

هيئة الأسرى: استقرار الحالة الصحية للأسير الجريح سفيان سكافي

هيئة الأسرى: استقرار الحالة الصحية للأسير الجريح سفيان سكافي

مصرع فتى وإصابة اثنين آخرين جراء سقوطهم في حوض رمل بدورا

مصرع فتى وإصابة اثنين آخرين جراء سقوطهم في حوض رمل بدورا

اغلاق صناديق الاقتراع لانتخاب مجلس ادارة غرفة تجارة جنين ونسبة الاقتراع 73%

اغلاق صناديق الاقتراع لانتخاب مجلس ادارة غرفة تجارة جنين ونسبة الاقتراع 73%

الحمد الله يلتقي نظيره الأردني ووزير الخارجية العراقي كل على حدة

الحمد الله يلتقي نظيره الأردني ووزير الخارجية العراقي كل على حدة

أبو دياك يلتقي وفدا من المنظمة الدولية للقضاة النساء

أبو دياك يلتقي وفدا من المنظمة الدولية للقضاة النساء

منوعات

زينت فياض ابنة هيفاء وهبي في تحدي الـ 10 سنوات.. وتصدم الجمهور بما كشفته

زينت فياض ابنة هيفاء وهبي في تحدي الـ 10 سنوات.. وتصدم الجمهور بما كشفته

&#34;كوكا&#34;.. أجبرت زوجها على الزواج من أخرى فاختار راقصة معروفة ومات مقتولاً

"كوكا".. أجبرت زوجها على الزواج من أخرى فاختار راقصة معروفة ومات مقتولاً

شاهد: مزاح عنيف بين أحمد السعدني ومي عزالدين في حفل عيد ميلادها

شاهد: مزاح عنيف بين أحمد السعدني ومي عزالدين في حفل عيد ميلادها

لعشاق &#34;باب الحارة&#34;: هؤلاء النجوم سيغيبون.. وتصريح ناري من عباس النوري

لعشاق "باب الحارة": هؤلاء النجوم سيغيبون.. وتصريح ناري من عباس النوري

عدسات المصورين ترصد تصرفا غريبا لملكة بريطانيا.. والقصر يردّ

عدسات المصورين ترصد تصرفا غريبا لملكة بريطانيا.. والقصر يردّ

&#34;أنا عراقي ومادخلني والتاني فلسطيني وما دخله&#34;.. زهير عبد الكريم يهاجم زملاءه ويبكي

"أنا عراقي ومادخلني والتاني فلسطيني وما دخله".. زهير عبد الكريم يهاجم زملاءه ويبكي

نجمة سعودية من ممثلة إلى بائعة كبدة في الشارع من أجل أولادها

نجمة سعودية من ممثلة إلى بائعة كبدة في الشارع من أجل أولادها

عروض &#34;مُغرية&#34; من إسرائيل للطفي بوشناق.. كيف رد؟

عروض "مُغرية" من إسرائيل للطفي بوشناق.. كيف رد؟

ريهام حجاج في أحضان محمد حلاوة زوج ياسمين عبدالعزيز.. وإعلان مُفاجئ منها

ريهام حجاج في أحضان محمد حلاوة زوج ياسمين عبدالعزيز.. وإعلان مُفاجئ منها

الفاشينيستا الكويتية روان بن حسين تشعل غضب السعوديين بهذا الفيديو &#34;المُستفز&#34;

الفاشينيستا الكويتية روان بن حسين تشعل غضب السعوديين بهذا الفيديو "المُستفز"

عربي

لأول مرة.. قضية &#34;رهف&#34; تدفع العلماء السعوديين للتحرك

لأول مرة.. قضية "رهف" تدفع العلماء السعوديين للتحرك

بعد غيابها.. صور جديدة لسوزان مبارك في حفل زفاف

بعد غيابها.. صور جديدة لسوزان مبارك في حفل زفاف

وكالة الأنباء السورية: الدفاعات الجوية تتصدى لعدوان إسرائيلي جنوب البلاد

وكالة الأنباء السورية: الدفاعات الجوية تتصدى لعدوان إسرائيلي جنوب البلاد

عون: نأسف لعدم حضور الملوك والرؤساء &#34;القمة العربية&#34; ولهم ما لهم من عذر لغيابهم

عون: نأسف لعدم حضور الملوك والرؤساء "القمة العربية" ولهم ما لهم من عذر لغيابهم