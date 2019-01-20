اغلاق صناديق الاقتراع لانتخاب مجلس ادارة غرفة تجارة جنين ونسبة الاقتراع 73%
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت لجنة الانتخابات المركزية لإدارة انتخابات الغرف
التجارية الصناعية الفلسطينية مساء اليوم عن اغلاق صناديق الاقتراع لانتخاب مجلس ادارة غرف تجارة وصناعة جنين البالغة 13 معقداً يتنافس عليها 29 مرشحاً.
أعلنت لجنة الانتخابات المركزية لإدارة انتخابات الغرف
التجارية الصناعية الفلسطينية مساء اليوم عن اغلاق صناديق الاقتراع لانتخاب مجلس ادارة غرف تجارة وصناعة جنين البالغة 13 معقداً يتنافس عليها 29 مرشحاً.
وبينت اللجنة المركزية ان1087 ناخب شاركوا في العملية الانتخابية بنسبة 73% وسيتم بعد قليل البدء في عملية فرز اصوات الناخبين. يشار الى إن 2838 ناخبا ممن يحق لهم ممارسة حقهم الانتخابي في عملية الاقتراع التي انطلقت في تمام الساعة التاسعة صباحا.
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