اغلاق صناديق الاقتراع لانتخاب مجلس ادارة غرفة تجارة جنين ونسبة الاقتراع 73%

وبينت اللجنة المركزية ان1087 ناخب شاركوا في العملية الانتخابية بنسبة 73% وسيتم بعد قليل البدء في عملية فرز اصوات الناخبين. يشار الى إن 2838 ناخبا ممن يحق لهم ممارسة حقهم الانتخابي في عملية الاقتراع التي انطلقت في تمام الساعة التاسعة صباحا.