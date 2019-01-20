عاجل

  • هيئة الأسرى: قوات القمع تقتحم قسم "17" في (عوفر) وحالة من التوتر تسود السجن

شؤون فلسطينية

الحمد الله يلتقي نظيره الأردني ووزير الخارجية العراقي كل على حدة

الحمد الله يلتقي نظيره الأردني ووزير الخارجية العراقي كل على حدة
رام الله - دنيا الوطن
التقى رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله، اليوم الأحد، عقب مشاركته في القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية الرابعة، نظيره الأردني عمر الرزاز، ووزير الخارجية العراقي محمد الحكيم، كل على حدة، بحضور وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، ووزيرة الاقتصاد الوطني الفلسطيني عبير عودة.

وبحث الحمد الله مع نظيره الاردني سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري بين البلدين، خاصة تصدير المنتجات الفلسطينية للعالم.

ونقل الحمد الله تحيات الرئيس محمود عباس للأردن ملكا وحكومة وشعبا، مجددا التأكيد على عمق العلاقة الأخوية بين البلدين، مشيدا بالمواقف الاردنية الداعمة للقضية الفلسطينية في المحافل الدولية.

وناقش رئيس الوزراء مع وزير الخارجية العراقي آخر التطورات السياسية والأوضاع في فلسطين، ووضعه في صورة الانتهاكات الاسرائيلية المستمرة، لا سيما التوسع الاستيطاني، والاقتحامات اليومية للمناطق الفلسطينية.

واكد رئيس الوزراء أهمية استمرار التنسيق بين فلسطين والعراق الشقيق، وتنمية العلاقات الثنائية في العديد من المجالات، موجها التحية للقيادة والشعب العراقي.




أخبار ذات صلة

اغلاق صناديق الاقتراع لانتخاب مجلس ادارة غرفة تجارة جنين ونسبة الاقتراع 73%

اغلاق صناديق الاقتراع لانتخاب مجلس ادارة غرفة تجارة جنين ونسبة الاقتراع 73%

أبو دياك يلتقي وفدا من المنظمة الدولية للقضاة النساء

أبو دياك يلتقي وفدا من المنظمة الدولية للقضاة النساء

معايعة: الدليل السياحي الفلسطيني يمثل الواجهة السياحية لفلسطين

معايعة: الدليل السياحي الفلسطيني يمثل الواجهة السياحية لفلسطين

الديمقراطية: قرار إغلاق مدارس الوكالة بالقدس خطوة على طريق تهويد المدينة

الديمقراطية: قرار إغلاق مدارس الوكالة بالقدس خطوة على طريق تهويد المدينة

هيئة الحراك الوطني لكسر الحصار تعلن عن تأجيل المسير البحري

هيئة الحراك الوطني لكسر الحصار تعلن عن تأجيل المسير البحري

مصور من غزة يتأهل لفوز جائزة عالمية في التصوير الجوي

مصور من غزة يتأهل لفوز جائزة عالمية في التصوير الجوي

حلس يستقبل السفير الياباني في فلسطين

حلس يستقبل السفير الياباني في فلسطين

عزام: المصريون أكدوا لنا أن المعبر سيظل مفتوحاً بقرار من أعلى المستويات

عزام: المصريون أكدوا لنا أن المعبر سيظل مفتوحاً بقرار من أعلى المستويات

التعليقات

الدنيا حكايات

الحمد الله يتصدى لاتفاقية باريس

الحمد الله يتصدى لاتفاقية باريس

شؤون فلسطينية

اغلاق صناديق الاقتراع لانتخاب مجلس ادارة غرفة تجارة جنين ونسبة الاقتراع 73%

اغلاق صناديق الاقتراع لانتخاب مجلس ادارة غرفة تجارة جنين ونسبة الاقتراع 73%

الحمد الله يلتقي نظيره الأردني ووزير الخارجية العراقي كل على حدة

الحمد الله يلتقي نظيره الأردني ووزير الخارجية العراقي كل على حدة

أبو دياك يلتقي وفدا من المنظمة الدولية للقضاة النساء

أبو دياك يلتقي وفدا من المنظمة الدولية للقضاة النساء

معايعة: الدليل السياحي الفلسطيني يمثل الواجهة السياحية لفلسطين

معايعة: الدليل السياحي الفلسطيني يمثل الواجهة السياحية لفلسطين

الديمقراطية: قرار إغلاق مدارس الوكالة بالقدس خطوة على طريق تهويد المدينة

الديمقراطية: قرار إغلاق مدارس الوكالة بالقدس خطوة على طريق تهويد المدينة

مصور من غزة يتأهل لفوز جائزة عالمية في التصوير الجوي

مصور من غزة يتأهل لفوز جائزة عالمية في التصوير الجوي

حلس يستقبل السفير الياباني في فلسطين

حلس يستقبل السفير الياباني في فلسطين

القضاء بغزة يُنجز أكثر من 117 ألف قضية خلال عام 2018

القضاء بغزة يُنجز أكثر من 117 ألف قضية خلال عام 2018

منوعات

زينت فياض ابنة هيفاء وهبي في تحدي الـ 10 سنوات.. وتصدم الجمهور بما كشفته

زينت فياض ابنة هيفاء وهبي في تحدي الـ 10 سنوات.. وتصدم الجمهور بما كشفته

&#34;كوكا&#34;.. أجبرت زوجها على الزواج من أخرى فاختار راقصة معروفة ومات مقتولاً

"كوكا".. أجبرت زوجها على الزواج من أخرى فاختار راقصة معروفة ومات مقتولاً

شاهد: مزاح عنيف بين أحمد السعدني ومي عزالدين في حفل عيد ميلادها

شاهد: مزاح عنيف بين أحمد السعدني ومي عزالدين في حفل عيد ميلادها

لعشاق &#34;باب الحارة&#34;: هؤلاء النجوم سيغيبون.. وتصريح ناري من عباس النوري

لعشاق "باب الحارة": هؤلاء النجوم سيغيبون.. وتصريح ناري من عباس النوري

عدسات المصورين ترصد تصرفا غريبا لملكة بريطانيا.. والقصر يردّ

عدسات المصورين ترصد تصرفا غريبا لملكة بريطانيا.. والقصر يردّ

&#34;أنا عراقي ومادخلني والتاني فلسطيني وما دخله&#34;.. زهير عبد الكريم يهاجم زملاءه ويبكي

"أنا عراقي ومادخلني والتاني فلسطيني وما دخله".. زهير عبد الكريم يهاجم زملاءه ويبكي

نجمة سعودية من ممثلة إلى بائعة كبدة في الشارع من أجل أولادها

نجمة سعودية من ممثلة إلى بائعة كبدة في الشارع من أجل أولادها

عروض &#34;مُغرية&#34; من إسرائيل للطفي بوشناق.. كيف رد؟

عروض "مُغرية" من إسرائيل للطفي بوشناق.. كيف رد؟

ريهام حجاج في أحضان محمد حلاوة زوج ياسمين عبدالعزيز.. وإعلان مُفاجئ منها

ريهام حجاج في أحضان محمد حلاوة زوج ياسمين عبدالعزيز.. وإعلان مُفاجئ منها

الفاشينيستا الكويتية روان بن حسين تشعل غضب السعوديين بهذا الفيديو &#34;المُستفز&#34;

الفاشينيستا الكويتية روان بن حسين تشعل غضب السعوديين بهذا الفيديو "المُستفز"

عربي

لأول مرة.. قضية &#34;رهف&#34; تدفع العلماء السعوديين للتحرك

لأول مرة.. قضية "رهف" تدفع العلماء السعوديين للتحرك

بعد غيابها.. صور جديدة لسوزان مبارك في حفل زفاف

بعد غيابها.. صور جديدة لسوزان مبارك في حفل زفاف

وكالة الأنباء السورية: الدفاعات الجوية تتصدى لعدوان إسرائيلي جنوب البلاد

وكالة الأنباء السورية: الدفاعات الجوية تتصدى لعدوان إسرائيلي جنوب البلاد

عون: نأسف لعدم حضور الملوك والرؤساء &#34;القمة العربية&#34; ولهم ما لهم من عذر لغيابهم

عون: نأسف لعدم حضور الملوك والرؤساء "القمة العربية" ولهم ما لهم من عذر لغيابهم