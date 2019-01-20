الحمد الله يلتقي نظيره الأردني ووزير الخارجية العراقي كل على حدة













رام الله - دنيا الوطنالتقى رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله، اليوم الأحد، عقب مشاركته في القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية الرابعة، نظيره الأردني عمر الرزاز، ووزير الخارجية العراقي محمد الحكيم، كل على حدة، بحضور وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، ووزيرة الاقتصاد الوطني الفلسطيني عبير عودة.وبحث الحمد الله مع نظيره الاردني سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري بين البلدين، خاصة تصدير المنتجات الفلسطينية للعالم.ونقل الحمد الله تحيات الرئيس محمود عباس للأردن ملكا وحكومة وشعبا، مجددا التأكيد على عمق العلاقة الأخوية بين البلدين، مشيدا بالمواقف الاردنية الداعمة للقضية الفلسطينية في المحافل الدولية.وناقش رئيس الوزراء مع وزير الخارجية العراقي آخر التطورات السياسية والأوضاع في فلسطين، ووضعه في صورة الانتهاكات الاسرائيلية المستمرة، لا سيما التوسع الاستيطاني، والاقتحامات اليومية للمناطق الفلسطينية.واكد رئيس الوزراء أهمية استمرار التنسيق بين فلسطين والعراق الشقيق، وتنمية العلاقات الثنائية في العديد من المجالات، موجها التحية للقيادة والشعب العراقي.