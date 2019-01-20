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جنرال إسرائيلي يحذر من استهداف (حزب الله) لمقر هيئة الأركان

جنرال إسرائيلي يحذر من استهداف (حزب الله) لمقر هيئة الأركان
رام الله - دنيا الوطن
حذر الجنرال احتياط، عاموس يدلين رئيس معهد أبحاث الأمني القومي، من محاولات تنظيم (حزب الله) اللبناني، من استهداف قاعدة سلاح الجو (رمات دفيد) الواقعة في المنطقة الشمالية، وكذلك قاعدة الكريا التي تعتبر مقرا لهيئة الأركان العامة بجيش الاحتلال.

ووفقاً للقناة السابعة الإسرائيلية، فقد حذر يدلين من اندلاع حرب شاملة في الشمال بما في ذلك المواجهة العسكرية مع إيران خلال العام الحالي.

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