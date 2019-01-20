عاجل

  • هيئة الأسرى: قوات القمع تقتحم قسم "17" في (عوفر) وحالة من التوتر تسود السجن

شؤون فلسطينية

أبو دياك يلتقي وفدا من المنظمة الدولية للقضاة النساء

أبو دياك يلتقي وفدا من المنظمة الدولية للقضاة النساء
رام الله - دنيا الوطن
بحث وزير العدل، ورئيس مجلس إدارة المعهد القضائي الفلسطيني علي أبو دياك، مع نائب رئيس المنظمة الدولية للقضاة النساء (IAWJ) القاضي سوزانا مدينا، والقاضي ماريا لاورا، بحضور مدير المعهد القضائي الفلسطيني الاستاذة رشا حماد، إمكانية التعاون وتبادل الخبرات بين المنظمة الدولية ومؤسسات قطاع العدالة.

وأشاد وزير العدل بالمعهد القضائي الفلسطيني الذي يعّد جزء اساسي من مؤسسات قطاع العدالة، لما له دور أساسي في تأهيل وتدريب القضاه، واعداد برامج التدريب.

وأكد أبو دياك أن النساء الفلسطينيات اثبتن دورهن في ترؤس بعض المؤسسات الفلسطينية، أبرزها ديوان الفتوى والتشريع، والمعهد القضائي، وديوان الرئاسة.

وأشار أبو دياك، الى ان التحدي الأكبر امام الحكومة كان مواءمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات الدولية خاصة بعد انضمام فلسطين إلى عدد كبير من المعاهدات والمواثيق الدولية، مضيفا أن اللجنة الوطنية لمواءمة التشريعات انجزت مؤخرا مشروع قرار بقانون حماية الاسرة من العنف وتم اقراره في مجلس الوزراء ورفعه لسيادة الرئيس لاقراره وفق الأصول، وانه بموجب القانون استحدثت مواد أهمها (غرفة خاصة أو جناح بالمحكمة للتعامل مع موضوع العنف ضد المرأة).

وأوضح أن العائق الرئيس أمام تطور مؤسسات قطاع العدالة وكافة مؤسساتنا الوطنية هو الاحتلال الاسرائيلي الذي يفرض عقوبات جماعية على شعبنا الفلسطيني، وإصدار قوانين عنصرية تتناقض مع كافة الاتفايات الدولية.

بدورها، أشارت رئيس المعهد القضائي الفلسطيني رشا حماد أن الاحتلال منع عدد من القاضيات وأعضاء نيابة سيدات من المغرب والاردن من دخول الأراضي الفلسطينية للمشاركة في المؤتمر الذي سيعقد غدا الاثنين في مدينة رام الله وهو اللقاء الأول من نوعه للمنظمة الدولية للقضاة النساء (IAWJ).

من جانبها، أشادت القاضي سوزانا مدينا، بالانجازات التي حققها المعهد القضائي الفلسطيني في تدريب القضاه وأعضاء النيابة العامة، مشيرة الى ان التدريب القضائي يساهم في تقوية النظام القضائي في فلسطين، مؤكدة تضامنها الكامل مع القضية الفلسطينية، وتطلعاتها لتحقيق العدالة في فلسطن.

وأكدت التزام المنظمة الدولية للقضاة النساء (IAWJ) في تدريب ودعم المعهد القضائي، وتطوير برامج التدريب، وتبادل الخبرات بين المنظمة التي تضم 5000 قاضي حول العالم، وبين مؤسسات قطاع العدالة في فلسطين.




أخبار ذات صلة

اغلاق صناديق الاقتراع لانتخاب مجلس ادارة غرفة تجارة جنين ونسبة الاقتراع 73%

اغلاق صناديق الاقتراع لانتخاب مجلس ادارة غرفة تجارة جنين ونسبة الاقتراع 73%

الحمد الله يلتقي نظيره الأردني ووزير الخارجية العراقي كل على حدة

الحمد الله يلتقي نظيره الأردني ووزير الخارجية العراقي كل على حدة

معايعة: الدليل السياحي الفلسطيني يمثل الواجهة السياحية لفلسطين

معايعة: الدليل السياحي الفلسطيني يمثل الواجهة السياحية لفلسطين

الديمقراطية: قرار إغلاق مدارس الوكالة بالقدس خطوة على طريق تهويد المدينة

الديمقراطية: قرار إغلاق مدارس الوكالة بالقدس خطوة على طريق تهويد المدينة

هيئة الحراك الوطني لكسر الحصار تعلن عن تأجيل المسير البحري

هيئة الحراك الوطني لكسر الحصار تعلن عن تأجيل المسير البحري

مصور من غزة يتأهل لفوز جائزة عالمية في التصوير الجوي

مصور من غزة يتأهل لفوز جائزة عالمية في التصوير الجوي

حلس يستقبل السفير الياباني في فلسطين

حلس يستقبل السفير الياباني في فلسطين

عزام: المصريون أكدوا لنا أن المعبر سيظل مفتوحاً بقرار من أعلى المستويات

عزام: المصريون أكدوا لنا أن المعبر سيظل مفتوحاً بقرار من أعلى المستويات

التعليقات

الدنيا حكايات

الحمد الله يتصدى لاتفاقية باريس

الحمد الله يتصدى لاتفاقية باريس

شؤون فلسطينية

اغلاق صناديق الاقتراع لانتخاب مجلس ادارة غرفة تجارة جنين ونسبة الاقتراع 73%

اغلاق صناديق الاقتراع لانتخاب مجلس ادارة غرفة تجارة جنين ونسبة الاقتراع 73%

الحمد الله يلتقي نظيره الأردني ووزير الخارجية العراقي كل على حدة

الحمد الله يلتقي نظيره الأردني ووزير الخارجية العراقي كل على حدة

أبو دياك يلتقي وفدا من المنظمة الدولية للقضاة النساء

أبو دياك يلتقي وفدا من المنظمة الدولية للقضاة النساء

معايعة: الدليل السياحي الفلسطيني يمثل الواجهة السياحية لفلسطين

معايعة: الدليل السياحي الفلسطيني يمثل الواجهة السياحية لفلسطين

الديمقراطية: قرار إغلاق مدارس الوكالة بالقدس خطوة على طريق تهويد المدينة

الديمقراطية: قرار إغلاق مدارس الوكالة بالقدس خطوة على طريق تهويد المدينة

مصور من غزة يتأهل لفوز جائزة عالمية في التصوير الجوي

مصور من غزة يتأهل لفوز جائزة عالمية في التصوير الجوي

حلس يستقبل السفير الياباني في فلسطين

حلس يستقبل السفير الياباني في فلسطين

القضاء بغزة يُنجز أكثر من 117 ألف قضية خلال عام 2018

القضاء بغزة يُنجز أكثر من 117 ألف قضية خلال عام 2018

منوعات

زينت فياض ابنة هيفاء وهبي في تحدي الـ 10 سنوات.. وتصدم الجمهور بما كشفته

زينت فياض ابنة هيفاء وهبي في تحدي الـ 10 سنوات.. وتصدم الجمهور بما كشفته

&#34;كوكا&#34;.. أجبرت زوجها على الزواج من أخرى فاختار راقصة معروفة ومات مقتولاً

"كوكا".. أجبرت زوجها على الزواج من أخرى فاختار راقصة معروفة ومات مقتولاً

شاهد: مزاح عنيف بين أحمد السعدني ومي عزالدين في حفل عيد ميلادها

شاهد: مزاح عنيف بين أحمد السعدني ومي عزالدين في حفل عيد ميلادها

لعشاق &#34;باب الحارة&#34;: هؤلاء النجوم سيغيبون.. وتصريح ناري من عباس النوري

لعشاق "باب الحارة": هؤلاء النجوم سيغيبون.. وتصريح ناري من عباس النوري

عدسات المصورين ترصد تصرفا غريبا لملكة بريطانيا.. والقصر يردّ

عدسات المصورين ترصد تصرفا غريبا لملكة بريطانيا.. والقصر يردّ

&#34;أنا عراقي ومادخلني والتاني فلسطيني وما دخله&#34;.. زهير عبد الكريم يهاجم زملاءه ويبكي

"أنا عراقي ومادخلني والتاني فلسطيني وما دخله".. زهير عبد الكريم يهاجم زملاءه ويبكي

نجمة سعودية من ممثلة إلى بائعة كبدة في الشارع من أجل أولادها

نجمة سعودية من ممثلة إلى بائعة كبدة في الشارع من أجل أولادها

عروض &#34;مُغرية&#34; من إسرائيل للطفي بوشناق.. كيف رد؟

عروض "مُغرية" من إسرائيل للطفي بوشناق.. كيف رد؟

ريهام حجاج في أحضان محمد حلاوة زوج ياسمين عبدالعزيز.. وإعلان مُفاجئ منها

ريهام حجاج في أحضان محمد حلاوة زوج ياسمين عبدالعزيز.. وإعلان مُفاجئ منها

الفاشينيستا الكويتية روان بن حسين تشعل غضب السعوديين بهذا الفيديو &#34;المُستفز&#34;

الفاشينيستا الكويتية روان بن حسين تشعل غضب السعوديين بهذا الفيديو "المُستفز"

عربي

لأول مرة.. قضية &#34;رهف&#34; تدفع العلماء السعوديين للتحرك

لأول مرة.. قضية "رهف" تدفع العلماء السعوديين للتحرك

بعد غيابها.. صور جديدة لسوزان مبارك في حفل زفاف

بعد غيابها.. صور جديدة لسوزان مبارك في حفل زفاف

وكالة الأنباء السورية: الدفاعات الجوية تتصدى لعدوان إسرائيلي جنوب البلاد

وكالة الأنباء السورية: الدفاعات الجوية تتصدى لعدوان إسرائيلي جنوب البلاد

عون: نأسف لعدم حضور الملوك والرؤساء &#34;القمة العربية&#34; ولهم ما لهم من عذر لغيابهم

عون: نأسف لعدم حضور الملوك والرؤساء "القمة العربية" ولهم ما لهم من عذر لغيابهم