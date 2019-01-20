شؤون فلسطينية

هيئة الحراك الوطني لكسر الحصار تعلن عن تأجيل المسير البحري

هيئة الحراك الوطني لكسر الحصار تعلن عن تأجيل المسير البحري
توضحيفة
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت هيئة الحراك الوطني لكسر الحصار عن قطاع غزة، عن تأجيل المسير البحري المقرر انطلاقه غدا الاثنين، تجاه الحدود الغربية لشمال قطاع غزة.

وأرجعت الهيئة قرارها، إلى صعوبة الوصول الى منطقة الحدود البحرية شمال قطاع غزة، مؤكدة في الوقت ذاته على استمرار المسير حتى تحقيق الاهداف في كسر الحصار كاملا.

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