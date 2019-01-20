مصور من غزة يتأهل لفوز جائزة عالمية في التصوير الجوي

رام الله - دنيا الوطنحصد المصور الفلسطيني سليمان حجي، على جائزة لجنة التحكيم في مسابقة موقع AIRVUZ العالمي المختص بالتصوير الجوي وتغطية الاحداث، لعام 2018، التي أطلقت للعام الثاني.وتعتبر جائز موقع AIRVUZالعالمية، من الجوائز الكبرى ، فيما يختص بالتصوير الجوي على مستوى العالم، حيث شارك فيها المصور الفلسطيني حجي، والذي يسكن في مدينة غزة، بهذه الجائزة وتأهل للجائزة الكبرى من بين اكثر من 30 ألف مشاركة في هذه الجائزة حول العالم.يذكر بأن المصور الفلسطيني سليمان حجي من سكان حي الزيتون شرق مدينة غزة، ويعمل صانع افلام وثائقية للعديد من القنوات الدولية والعربية وشارك بفيديو جوي عن مسيرات العودة الكبرى.