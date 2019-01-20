حلس يستقبل السفير الياباني في فلسطين

رام الله - دنيا الوطنإستقبل أحمد حلس "ابو ماهر" مفوض عام التعبئة والتنظيم في المحافظات الجنوبية، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح السفير الياباني في فلسطين تاكيشي أوكوبو.ورحب حلس بالزيارة، مثمناً الدور الذي تقوم به الحكومة اليابانية في دعمها وموقفها إتجاه القضية الفلسطينية وبناء التعاون المشترك والترابط بين الشعبين الياباني والفلسطيني.وتناول اللقاء أخر المستجدات والتطورات على الساحة الفلسطينية.