دولي

شاهد: القبة الحديدية الإسرائيلية تعترض قذيفة صاروخية أُطلقت تجاه الجولان

شاهد: القبة الحديدية الإسرائيلية تعترض قذيفة صاروخية أُطلقت تجاه الجولان
قذيفة في الجولان - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي: إنه تم رصد إطلاق قذيفة صاروخية نحو منطقة شمال هضبة (الجولان).

وأضاف عبر حسابه في (تويتر): أنه تم اعتراض القذيفة من قبل منظومة القبة الحديدية.

بدوره، أكد ألون بن دافيد المراسل العسكري الإسرائيلي، أن إطلاق الصاروخ على الجولان، هو تصعيد في الرد السوري وسيؤدي أيضاً إلى رد إسرائيلي.

وكان مصدر عسكري سوري، قال ظهر اليوم: إن الدفاعات الجوية، تصدت "بكفاءة عالية" لعدوان جوي إسرائيلي.

ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن المصدر قوله: إن الاستهداف كان في المنطقة الجنوبية، فيما منعت الدفاعات الجوية،  تحقيق أي من أهداف هذا العدوان.

وكانت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، استهدفت مطار دمشق الدولي، في الثاني عشر من الشهر الجاري، وأصابت أحد مستودعاته.

 


أخبار ذات صلة

نتنياهو وديبي يُعلنان استئناف العلاقات الدبلوماسية بين تشاد وإسرائيل

نتنياهو وديبي يُعلنان استئناف العلاقات الدبلوماسية بين تشاد وإسرائيل

ليبرمان يُطلق حملته الانتخابية ويتعهد بعدم الرضوخ لحركة حماس

ليبرمان يُطلق حملته الانتخابية ويتعهد بعدم الرضوخ لحركة حماس

ارتفاع عدد ضحايا انفجار أنبوب وقود في المكسيك إلى 73

ارتفاع عدد ضحايا انفجار أنبوب وقود في المكسيك إلى 73

إيران تنفي صلتها برجل ألماني من أصل أفغاني مشتبه بتجسسه لصالحها

إيران تنفي صلتها برجل ألماني من أصل أفغاني مشتبه بتجسسه لصالحها

استطلاع رأي: قائمة موحدة تَضم لابيد وليفني ستُحقق 17 مقعدًا في الكنيست

استطلاع رأي: قائمة موحدة تَضم لابيد وليفني ستُحقق 17 مقعدًا في الكنيست

لإنهاء أزمة الانسحاب.. تيريزا ماي تسعى لإلغاء ترتيبات الحدود مع أيرلندا

لإنهاء أزمة الانسحاب.. تيريزا ماي تسعى لإلغاء ترتيبات الحدود مع أيرلندا

نتنياهو: سأتفرغ للرد على مندلبليت لدى عودتي من تشاد

نتنياهو: سأتفرغ للرد على مندلبليت لدى عودتي من تشاد

نتنياهو يصل إلى تشاد في زيارة تستغرق عدة ساعات

نتنياهو يصل إلى تشاد في زيارة تستغرق عدة ساعات

التعليقات

الدنيا حكايات

الحمد الله يتصدى لاتفاقية باريس

الحمد الله يتصدى لاتفاقية باريس

شؤون فلسطينية

مصور من غزة يتأهل لفوز جائزة عالمية في التصوير الجوي

مصور من غزة يتأهل لفوز جائزة عالمية في التصوير الجوي

حلس يستقبل السفير الياباني في فلسطين

حلس يستقبل السفير الياباني في فلسطين

القضاء بغزة يُنجز أكثر من 117 ألف قضية خلال عام 2018

القضاء بغزة يُنجز أكثر من 117 ألف قضية خلال عام 2018

نسبة التصويت لانتخاب مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة جنين تزيد عن 45%

نسبة التصويت لانتخاب مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة جنين تزيد عن 45%

جيش الاحتلال يُصعد من استهدافه لأطفال كفر قدوم

جيش الاحتلال يُصعد من استهدافه لأطفال كفر قدوم

التربية تبحث ترتيبات عقد الامتحان الشامل في دورته الثانية محوسباً

التربية تبحث ترتيبات عقد الامتحان الشامل في دورته الثانية محوسباً

الإحصاء الفلسطيني يُعلن الرقم القياسي لأسعار الجملة في فلسطين للعام 2018

الإحصاء الفلسطيني يُعلن الرقم القياسي لأسعار الجملة في فلسطين للعام 2018

الأحمد يلتقي قيادة &#34;جبهة التحرير الفلسطينية&#34; للمرة الثانية في سفارة فلسطين ببيروت

الأحمد يلتقي قيادة "جبهة التحرير الفلسطينية" للمرة الثانية في سفارة فلسطين ببيروت

منوعات

لعشاق &#34;باب الحارة&#34;: هؤلاء النجوم سيغيبون.. وتصريح ناري من عباس النوري

لعشاق "باب الحارة": هؤلاء النجوم سيغيبون.. وتصريح ناري من عباس النوري

عدسات المصورين ترصد تصرفا غريبا لملكة بريطانيا.. والقصر يردّ

عدسات المصورين ترصد تصرفا غريبا لملكة بريطانيا.. والقصر يردّ

&#34;أنا عراقي ومادخلني والتاني فلسطيني وما دخله&#34;.. زهير عبد الكريم يهاجم زملاءه ويبكي

"أنا عراقي ومادخلني والتاني فلسطيني وما دخله".. زهير عبد الكريم يهاجم زملاءه ويبكي

نجمة سعودية من ممثلة إلى بائعة كبدة في الشارع من أجل أولادها

نجمة سعودية من ممثلة إلى بائعة كبدة في الشارع من أجل أولادها

عروض &#34;مُغرية&#34; من إسرائيل للطفي بوشناق.. كيف رد؟

عروض "مُغرية" من إسرائيل للطفي بوشناق.. كيف رد؟

ريهام حجاج في أحضان محمد حلاوة زوج ياسمين عبدالعزيز.. وإعلان مُفاجئ منها

ريهام حجاج في أحضان محمد حلاوة زوج ياسمين عبدالعزيز.. وإعلان مُفاجئ منها

الفاشينيستا الكويتية روان بن حسين تشعل غضب السعوديين بهذا الفيديو &#34;المُستفز&#34;

الفاشينيستا الكويتية روان بن حسين تشعل غضب السعوديين بهذا الفيديو "المُستفز"

&#34;الرقم الأصعب&#34;.. إهداء للنشامى بصوت الأردن صوت زين الفنان عمر العبداللات

"الرقم الأصعب".. إهداء للنشامى بصوت الأردن صوت زين الفنان عمر العبداللات

باسم يوسف يشارك في تحدّي الـ10 سنوات بصورة &#34;عارية&#34;

باسم يوسف يشارك في تحدّي الـ10 سنوات بصورة "عارية"

صورة نادرة التقطتها السيدة فيروز لأبنائها تثير ضجة

صورة نادرة التقطتها السيدة فيروز لأبنائها تثير ضجة

عربي

بعد غيابها.. صور جديدة لسوزان مبارك في حفل زفاف

بعد غيابها.. صور جديدة لسوزان مبارك في حفل زفاف

عون: نأسف لعدم حضور الملوك والرؤساء &#34;القمة العربية&#34; ولهم ما لهم من عذر لغيابهم

عون: نأسف لعدم حضور الملوك والرؤساء "القمة العربية" ولهم ما لهم من عذر لغيابهم

بمشاركة الحمد الله.. انطلاق القمة العربية الاقتصادية في بيروت

بمشاركة الحمد الله.. انطلاق القمة العربية الاقتصادية في بيروت

مقتل صحفي يعمل بوكالة &#34;أسوشييتد برس&#34; في ليبيا

مقتل صحفي يعمل بوكالة "أسوشييتد برس" في ليبيا