شاهد: القبة الحديدية الإسرائيلية تعترض قذيفة صاروخية أُطلقت تجاه الجولان

بدوره، أكد ألون بن دافيد المراسل العسكري الإسرائيلي، أن إطلاق الصاروخ على الجولان، هو تصعيد في الرد السوري وسيؤدي أيضاً إلى رد إسرائيلي.







وكان مصدر عسكري سوري، قال ظهر اليوم: إن الدفاعات الجوية، تصدت "بكفاءة عالية" لعدوان جوي إسرائيلي.ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن المصدر قوله: إن الاستهداف كان في المنطقة الجنوبية، فيما منعت الدفاعات الجوية، تحقيق أي من أهداف هذا العدوان.وكانت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، استهدفت مطار دمشق الدولي، في الثاني عشر من الشهر الجاري، وأصابت أحد مستودعاته.