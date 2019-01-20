نتنياهو وديبي يُعلنان استئناف العلاقات الدبلوماسية بين تشاد وإسرائيل

رام الله - دنيا الوطنأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والرئيس التشادي إدريس ديبي، اليوم، عن استئناف العلاقات الدبلوماسية بين تشاد وإسرائيل.وسيوقع نتنياهو وديبي على مذكرة رسمية بهذا الشأن، وفق ما ذكر نتنياهو في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر).جاء ذلك، في إطار الزيارة التي يصفها إسرائيليون بـ "التاريخية" التي يقوم بها نتنياهو إلى تشاد، فيما يعتبر الطرفان استئناف العلاقات الدبلوماسية مفتاحاً لتعاون مستقبلي يفيد البلدين.