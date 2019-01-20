ليبرمان يُطلق حملته الانتخابية ويتعهد بعدم الرضوخ لحركة حماس





وتعهد في مؤتمر صحفي، عقده في مقر الصحفيين بتل أبيب، اليوم، بالانشغال في استتباب الأمن، وليس في الرضوخ لحركة حماس، وفي تحقيق المساواة، وليس الطابور الخامس، وفي معارضة القهر الديني، وفق ما ذكرت الإذاعة الإسرائيلية العامة.





وهاجم ليبرمان بشدة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وقال: إن "الأخير اعتذر لتركيا بسبب أحداث سفينة مرمرة، وأيّد خطة الانفصال عن قطاع غزة، ودعم صفقة شاليط، ومنح مكافآت لغزة، في حين عارض هو شخصياً كل هذه الأمور".



ورغم هذه الانتقادات، إلا أن ليبرمان لم يرفض مشاركته في حكومة نتنياهو في المستقبل.



وكان ليبرمان قد استقال من منصبه كوزير للجيش في تشرين الأول / أكتوبر الماضي، بسبب خلافات مع نتنياهو، حول ضرورة القيام بعملية عسكرية على قطاع غزة.

رام الله - دنيا الوطنأطلق رئيس حزب (إسرائيل بيتنا) أفيغدور ليبرمان، اليوم، حملته الانتخابية، معلناً أن حزبه لن ينضم إلى أحزاب أخرى.